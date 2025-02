San Marino. Capitolo 28: 22 luglio 2019, la “risoluzione” di Banca CIS getta il “gruppo criminoso” in una irreversibile “agonia”. Repubblica Futura “contro” GiornaleSM per nascondere sotto il tappeto un passato politicamente scomodo? … di Enrico Lazzari

Le “puntate” precedenti della “serie” Repubblica Futura “contro” GiornaleSM per nascondere sotto il tappeto un passato politicamente scomodo?:

– Capitolo 1: Antonella Mularoni e la “cacciata” di Caringi durante l’ispezione a Banca Partner

– Capitolo 2: Antonella Mularoni al fianco di Gatti (che oggi si vergogna di quelle azioni) nell’esercitare “ingerenze e pressioni” su Bcsm

– Capitolo 3: le azioni del governo a guida Alleanza Popolare (2008-2012) apparentemente decisive per la nascita di Banca CIS e per aver avviato la devastazione del sistema bancario sammarinese.

– Capitolo 4: le misteriose dimissioni del Commissario Rita Vannucci che permisero al Giudice Alberto Buriani di diventare il magistrato più potente del Titano.

– Capitolo 5: col “Mazzini” il Tribunale “spazza via” una generazione politica aprendo la strada a nuovi “potenti” che nominano Grais alla Presidenza Bcsm

– Capitolo 6: San Marino. Capitolo 6: primavera 2015, una registrazione “nascosta” costringe il Generale Gentili a lasciare il comando della Gendarmeria.

– Capitolo 7: Un’indagine del Commissario Buriani su Dg e Responabile Vigilanza “decapita” Bcsm durante un’ispezione in Banca CIS.

– Capitolo 8: Primo atto della scalata nelle Istituzioni, la politica nomina Wafik Grais Presidente e spinge il “gruppo criminoso” alla guida di Bcsm.

– Capitolo 9: Con la nomina di Savorelli alla Direzione generale, Bcsm finisce sotto il pieno e diretto controllo del “gruppo criminoso”.

– Capitolo 10: Il primo atto del duo Grais-Savorelli fu la sospensione del progetto di istituzione della Centrale Rischi connessa a Banca d’Italia.

– Capitolo 11: Capitolo 11: politica “cieca” mentre Grais, Savorelli e parte del Tribunale epurano la Vigilanza di Bcsm da ispettori “troppo” integerrimi.

– Capitolo 12: già nel 2017 Pdcs e Rete fornirono alla maggioranza di RF, SSD e C10 tutto il necessario per fermare la “Cricca”.

– Capitolo 13: RF, C10 e SSD fanno “orecchie da mercante” alle denunce del Pdcs spianando la strada al “gruppo criminoso”.

– Capitolo 14: I Titoli Demeter e il ruolo decisivo di AdessoSm per favorire l’operazione che ha portato otto milioni in tasca a Confuorti.

– Capitolo 15: L’illegittima liquidazione di Asset Bank, fra pesanti responsabilità politiche e danni incalcolabili al sistema

– Capitolo 16: Motivazioni deboli e frenetico tentativo di rafforzarle post-mortem: il ruolo politico di AdessoSm, di un consulente e dei “nipotini” di AP.

– Capitolo 17: Primavera 2017, il “gruppo criminoso” ha bisogno di una Cassa di Risparmio in forte crisi, AdessoSm “silura” il vecchio Cda e piazza un nuovo gruppo dirigente.

– Capitolo 18: Luglio 2017, nonostante una manifestazione popolare sul Pianello, AdessoSm “appioppa” a Carisp i passivi di Asset Banca.

– Capitolo 19: estate 2017, come un fulmine a ciel sereno “spunta” fuori un bilancio 2016 di Carisp da -534 milioni di euro che AdessoSm definisce “operazione verità”.

– Capitolo 20: l’assalto a Carisp “sveglia” il Pdcs, poi l’intera opposizione generando divisioni anche in AdessoSm e ciò fa fallire il piano della “Cricca”.

– Capitolo 21. Parte 1: Prima della “fusione” con Banca Cis il “gruppo criminoso” ha bisogno di iniettare liquidità in Carisp cedendo gli npl Delta.

– Capitolo 21 Parte 2: NPL Delta, una “svendita” gestita malissimo dal governo AdessoSm che però ha salvato Carisp dalla “fusione” con Banca CIS.

– Capitolo 22: “Caro Francesco” Confuorti… dal Governo AdessoSm si chiede via email al finanziere lucano di modellare le “macro direttrici” del nuovo sistema bancario

– Capitolo 23: La tragicomica vicenda Ali Turki e Banca CIS dopo il “terremoto” delle dimissioni di Grais, Savorelli e Cda “montepaschiano” di Carisp.–

– Capitolo 24: 10 maggio 2018, la svolta! Catia Tomasetti nuovo Presidente di Bcsm mentre il Pdcs “svela” le “ordinanze-Morsiani” e i “magheggi” della “Cricca”.

– Capitolo 25: 15 ottobre 2018, lo scontro sulle “Ordinanze Morsiani” porta alle dimissioni di Simone Celli che denuncia un “complotto” politico-giudiziario.

– Capitolo 26: Ottobre 2018, il “gruppo criminoso” perde il “controllo” di Bcsm: “cacciato” il direttore Moretti e dimessi Mazzeo, Siotto e Granata.

– Capitolo 27: Gennaio 2019, un “sisma” tremendo “incrina” Banca CIS con l’arresto cautelare del suo Dg Daniele Guidi e la disposizione dell’amministrazione straordinaria.

Con Banca CIS sottoposta a regime di amministrazione straordinaria e guidata dal Commissario Sido Bonfatti, con i correntisti che si sono visti bloccare tutti i loro conti accesi presso lo stesso istituto di credito sammarinese, la nova gestione di Banca Centrale guidata da Catia Tomasetti e supportata da un Coordinamento di Vigilanza appena rinnovato riesce ad analizzare con estrema attenzione e completezza la situazione della Banca diretta, fino al 16 gennaio, giorno del suo “arresto” -poi, il 28 gennaio, smentito nella sua fondatezza dal Giudice delle Appellazioni David Brunelli, che dispose la revoca della misura cautelare voluta pochi giorni prima dal Commissario Inquirente Simon Luca Morsiani-, da Daniele Guidi.

Fin da subito -nonostante la tempesta che si abbatte sul Commissario Morsiani in seguito alla sentenza di revoca dei domiciliari a Guidi e le dichiarazioni del pool di difesa- ci si rende conto che l’ottimismo iniziale su una relativamente risoluzione delle problematiche intrinseche a Banca Cis era quanto mai fuori luogo. Tanto che le gravi criticità accertate inducono Bcsm, con decisione assunta il 21 luglio 2019, a disporne la “risoluzione”. Ma procediamo per gradi…

Già il 30 novembre 2018, con decisione assunta all’unanimità, il gruppo dirigente di Bcsm produsse un esposto alla Magistratura, in cui denunciava di aver rilevato, grazie ad una relazione di ‘Internal Audit, situazioni degne di accertamenti penali: “I sottoscritti membri del Consiglio Direttivo unitamente ai membri del Collegio Sindacale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino avendo ricevuto nell’ambito delle rispettive funzioni, una relazione da parte del servizio di Internal Audit della banca quale emergono fatti e omissioni che a giudizio degli scriventi potrebbero avere rilevanza penale, intendono con la presente sottoporre all’attenzione del Giudice inquirente tale documentazione…”.

Il 6 marzo 2019 -mentre si paventa la possibilità che il Gruppo lussemburghese Stratos possa acquisire le quote di Banca CIS- le vicende bancarie tornano ad essere protagoniste del dibattito consigliare, sia sul delicato momento attraversato da Cassa di Risparmio -portata sull’orlo del default dalla controversa svalutazione da mezzo miliardo di euro dei crediti effettuata durante la gestione del cosiddetto Cda Montepaschiano-, sia sulla recente amministrazione straordinaria disposta nei confronti di Banca Cis. La tensione fra maggioranza e opposizione è sempre alta… “Dopo Celli (il riferimento è al cambio di titolarità della Segreteria di Stato alle Finanze, dove Eva Guidi, SSD, succedette al dimissionario Simone Celli; ndr) speravo le cose cambiassero -accusa Alessandro Mancini (PS)- ma l’arroganza è sempre quella”.

In quel momento la situazione di Banca CIS è è di attesa, come spiegato dal nuovo Segretario di Stato alle Finanze: “...Su Banca Cis, al momento sappiamo che si sta rilevando una situazione interna e che il commissario sta cercando di ammorbidire il blocco dei pagamenti per dare maggiore elasticità a imprese e risparmiatori. Il commissario ha incontrato più volte il Consiglio di previdenza per discutere la situazione dei fondi pensioni e ha incontrato le associazioni dei consumatori”.

Quanto, giorno dopo giorno, emerge su Banca CIS e quanto emerso nelle celebri “ordinanze Morsiani” -svelate nei loro eclatanti contenuti all’intera San Marino da GiornaleSm alcuni mesi prima- non va solo ad aumentare esponenzialmente i rapporti fra maggioranza e opposizione, ma va sempre più a minare la solidità, la coesione della maggioranza che sostiene il governo AdessoSm, soprattutto va a creare una netta divisione fra Civico 10 e gli altri due partiti, Repubblica Futura e SSD, o, meglio, ampia parte di esso.

Come se ciò non bastasse balza sempre più prepotentemente alla ribalta delle cronache la “vicenda Stratos”, ovvero il tentativo da parte del gruppo lussemburghese di acquisire Banca CIS che, secondo le opposizioni, non sarebbe altro che l’estremo tentativo, per i soci della stessa banca sammarinese in amministrazione straordinaria, di evitare le “azioni di responsabilità” che li porterebbero a dover rifondere il danno procurato dalla “loro” banca.

L’operazione, però, non si concluderà per la ritrovata integerrimità di valutazione di Banca Centrale, nonostante un tentativo di concussione -riconosciuto tale negli anni successivi da una sentenza di primo grado, pur non definitiva- portato ai danni della Presidente Catia Tomasetti dal Commissario della Legge Alberto Buriani in complicità con l’ex Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli e finalizzato a “rimuovere” gli ostacoli che Bcsm opponeva al via libera per la cessione a Stratos delle quote Banca CIS… Ma questa vicenda la approfondiremo nel prossimo capitolo…

Si arriva, così, con il governo ormai alle sue battute finali e una crisi evidente seppure celata dalla maggioranza, alla seduta straordinaria e “chiave” del 14 giugno 2019 del Consiglio Grande e Generale, incentrata su ben tre progetti di legge, due dei quali finalizzati ad istituire una Commissione di Inchiesta in seguito alle vicende emerse relativamente alla gestione e al sistema bancario nel suo complesso: uno presentato dalle opposizioni e un altro presentato dalla maggioranza, poi trasformati in un unico Pdl che, approvato all’unanimità, istituisce una “Commissione consiliare d’inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto la società Credito Industriale Sammarinese-Banca Cis e sulle crisi bancarie”.

Mirato ad introdurre nell’ordinamento sammarinese “strumenti di risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema finanziario” è, invece, il terzo progetto di legge, definito dal Governo in collaborazione con Banca Centrale e finalizzato ad introdurre strumenti innovativi ed efficaci per gestire situazioni patologiche di dissesto bancario alternativi alla liquidazione coatta amministrativa, volti a preservare il valore dell’attività bancaria e a elevare il grado di protezione dei depositanti. Anche questo viene approvato all’unanimità e affianca, al regime di amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa, lo strumento della “risoluzione bancaria”, che verrà poi, qualche settimana dopo, utilizzata per intervenire su Banca CIS.

Infatti, il 21 luglio 2019, Banca Centrale dispone l’avvio della “risoluzione” nei confronti di Banca CIS, “che assumerà la denominazione di Banca Nazionale Sammarinese spa”. E’ la fine, ormai anche “certificata”, di Banca CIS e del presunto “gruppo criminoso” che si era costituito attorno allo stesso Istituto di Credito sammarinese nato dalla fusione di Banca Partner con Credito Industriale Sammarinese del 2 luglio 2012. O, meglio, l’inizio di una profonda “agonia” che, vista la successiva opera della Magistratura, aiutata da una serie esposti inoltrati da Bcsm, si rivelerà irreversibile….

Enrico Lazzari