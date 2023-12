San Marino. CAPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ITALIANI A SAN MARINO PER IL CONVENGO FORMATIVO SUL CONDOMINIO. VENERDI’ 15 DICEMBRE 2023

Venerdì 15 dicembre, si terrà un importante meeting intitolato “Il Condominio: Nuovi Rischi, Catastrofi Naturali e Tutela dell’Assicurazione,” presso il prestigioso Centro Congressi Kursaal. L’evento è organizzato dall’ASACON in collaborazione con l’Università della Repubblica di San Marino e l’Osservatorio Nazionale Condomini (italiano).Tra i partecipanti illustri, spicca la presenza dell’ing. Carlo Dall’Oppio, il Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Repubblica Italiana. Egli affronterà con competenza e esperienza la tematica dei nuovi rischi nei condomini, concentrandosi soprattutto sulle catastrofi naturali. Durante l’incontro, verrà analizzato l’impatto dell’ultima alluvione che ha colpito la pianura padana, offrendo opportunità di riflessione e inducendo ad adottare azioni preventive.

Un aspetto di particolare rilievo del meeting sarà l’analisi della tutela assicurativa come elemento fondamentale per la salvaguardia del patrimonio immobiliare. Attualmente, solo il 45% degli edifici in Italia è assicurato contro incendi e poco più del 2% è coperto per i fenomeni sismici. Questa percentuale evidenzia l’importanza di approfondire e promuovere la consapevolezza sull’importanza della copertura assicurativa per affrontare situazioni di emergenza.

La partecipazione a questo convegno consentirà di acquisire conoscenze fondamentali per la gestione responsabile e sicura dei condomini, oltre a garantire la tutela del proprio investimento immobiliare.

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito web o a contattarci direttamente. Non perdete l’opportunità di aumentare la vostra consapevolezza e competenza riguardo al mondo condominiale.