San Marino. Carità senza confini attiva raccolta fondi per Marocco e Libia

Ancora una volta ci troviamo improvvisamente di fronte a grandi tragedie. Il devastante terremoto in Marocco, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Interi villaggi distrutti, sopravvissuti che scavano a mani nude per cercare le persone ancora sepolte dalle macerie, tante persone che non hanno più niente e hanno bisogno di tutto. Pochissimi giorni dopo la devastazione colpisce la Libia orientale: la tempesta Daniel con la furia del vento e della pioggia e il crollo delle dighe ha letteralmente spazzato via tutto, persone e interi paesi. Anche qui si stimano migliaia di morti e dispersi, feriti e ingenti danni. Di fronte a questo immenso dolore e a così tanto bisogno di aiuto, Carità senza Confini desidera contribuire per aiutare queste sfortunate persone e avvia una raccolta fondi sia per il Marocco sia per la Libia. Fondi che saranno, come sempre in simili circostanze, utilizzati per fornire gli aiuti più urgenti in collaborazione con la Caritas. Carità senza Confini apre pertanto la raccolta sui suoi conti correnti e invita la popolazione sammarinese, sempre generosa nei momenti più difficili, a versare presso i seguenti IBAN il proprio contributo, indicando la causale “Terremoto Marocco” e/o “Inondazione Libia”:

CASSA DI RISPARMIO RSM – IBAN SM 88 V 06067 09801 000010105851

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038

BANCA DI SAN MARINO – IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835