San Marino. Caro Augusto Casali …. di Alessandro Mancini

Caro Augusto Casali,

Leggere il tuo recente articolo sulla gloriosa storia del Socialismo Sammarinese e sugli ideali di Libertà, Democrazia e Giustizia Sociale mi ha profondamente commosso. La tua passione per il socialismo e la tua dedizione agli ideali di Sandro Pertini risplendono come un faro di speranza. Tuttavia, non posso fare a meno di ricordare che non meno di dieci anni fa eri proprio uscito dal Partito Socialista e avevi fondato “Rinascita Democratica Sammarinese” con una visione un po’ diversa, per quanto posso ricordare, ma nel caso basta andare a leggere i giornali dell’epoca.

Dunque, sei sempre stato socialista? Strano, perché proprio tu, non molto tempo fa, eri impegnato a dichiarare la necessità di “superare sigle e ideologie” e a sottolineare che “prima pensiamo a salvare il paese, poi potremo tornare ai simboli”.

Certo, è rassicurante sapere che la tua fedeltà agli ideali socialisti è così profonda che puoi lasciarli da parte temporaneamente per poi riprenderli nuovamente.

Poco importa se ora hai suonato il campanello della porta di “Libera”, chiedendo se c’era un angolino anche per te nella lista; poco importa se in quel partito ci sono persone che tu hai sempre contrastato e ora sei nella stessa lista e forse anche in cordata elettorale.

Non dimentichiamo poi il tuo invito alla popolazione a “metterci la faccia” e a scendere in campo contro i “soliti noti”. Sicuramente un consiglio prezioso da parte di chi è tornato sulla scena con tanto fervore.

In sintesi, la tua capacità di adattamento è un esempio lampante di come la politica possa essere tanto flessibile quanto la realtà che cerca di governare. Un giorno socialista, un altro giorno promotore di Rinascita Democratica, passando per “Nuova San Marino” (forse prima hai promosso “Nuova San Marino”, è difficile ricordare tutti i tuoi balletti), poi come non ricordare “Liberamente San Marino” con Erik Casali e Federico Pedini Amati, e infine il tuo forte impegno in ?lego nella campagna elettorale del 2019, per poi ritrovarsi ancora una volta nella sede del Partito Socialista: in ogni caso, siamo sicuri che il tuo contributo sarà sempre memorabile.

Come si suol dire, “Nella politica, come in amore, tutto è permesso.”

Alessandro Mancini