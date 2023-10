San Marino. Casa pop Fiorentino. Dopo lo scorso articolo la Giunta ha risolto. Ora però bisogna sanzionare chi getta la spazzatura in giro! … di un lettore

Buongiorno Direttore volevo scrivere due righe molto in breve.

Come si può vedere nel sito delle case popolari di Fiorentino dopo lo scorso articolo è stato risolto dalla Giunta e per questo ringraziamo ma come si può notare il problema si è spostato accanto al bidone pedonale che hanno preso per bidone personale!

Come molti sapranno il giovedì è giornata di indifferenziata ma solo per i siti privati invece per il suolo pubblico è quando si ricordano!

In allegato visto che siamo qua faccio presente che la ghiaia post inverno non è stata raccolta solamente spostata per fare la riga di segnaletica e la casetta per il bookcrossing e rotta da tempo!

Per non parlare di tanto altro! Qualcuno dice Giunta assente! forse ha ragione?

Le auguro una buona giornata e grazie per la disponibilità in anticipo

Un lettore