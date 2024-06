San Marino. Caso Codicè. REATO NO, INOPPORTUNO SÌ … di Giovanni Maria Zonzini (Rete)

Come ricorda giustamente Motus Liberi – in merito alle notizie uscite sul suo candidato Nicola Codicè – prestare la propria SIM a Daniele Guidi o fare il rappresentante legale di sue società NON è reato, neanche se lo fai nel 2020, quando anche i sassi avevano scoperto chi era Daniele Guidi e cosa era successo nel CIS.

Esistono però, in politica, anche questioni di opportunità: mi aspetterei, come minimo, che il signor Nicola Codicè – invece di nascondersi dietro ai comunicati surreali del suo Partito – prendesse pubblicamente le distanze dalle persone con cui ha collaborato fino a poco tempo fa e confermasse di non avere più nulla a che fare con quegli individui.

Queste cose le può dire o non le può dire? Le dirà o non le dirà? E se non le può dire o non le vuole dire, a Motus Liberi va bene così?

Comunque, posso dire che nella mia lista NON ci sono collaboratori o ex-collaboratori di Daniele Guidi o degli altri indagati per le vicende legate a Banca CIS. Ed è già qualcosa.

Giovanni Maria Zonzini (Rete)

