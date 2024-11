San Marino. Caso furto della Porsche. Dopo aver visitato tre residenze, nell’ultima i ladri trovano le chiavi delle supercar

Dei furti sono stati perpetrati all’interno di tre residenze a San Marino, dove un gruppo di malintenzionati è riuscito a mettere le mani su un set di chiavi e a dileguarsi con una lussuosa Porsche Panamera.

Durante la notte tra mercoledì e giovedì scorsi è avvenuta una serie di rapine nelle case di San Marino da parte di un gruppo di ladri che ha portato via diversi oggetti di valore come e le chiavi di una Land Rover e una Porsche Panamera per poi scappare verso il confine italiano a Dogana dopo aver commesso un colpo importante. Anche se la Land Rover è stata abbandonata e recuperata poco dopo l’altro veicolo rubato, una Porsche Panamera dal valore di oltre 150.000 euro si sono perse le tracce.

Secondo i primissimi racconti dei fatti, i ladri hanno ispezionato attentamente tre dimore entrando rapidamente in una dopo l’altra. Nel primo appartamento vuoto e disabitato non hanno messo mano su nulla, nel secondo invece sono riusciti ad impadronirsi di 150 euro in acontanti è stato nel terzo alloggio che hanno portato avanti il colpo principale scovando le chiavi delle due vetture di lusso che hanno utilizzato per dileguarsi.