San Marino. Caso ”La cricca accusata di associazione a delinquere”. Parte4. Wafik Grais, pedissequo esecutore degli ordini di Confuorti

Il Commissario della Legge Beccari contesta il reato di associazione a delinquere anche a WAFIK GRAIS. Si legge dall’avviso di garanzia (comunicazione giudiziaria):

C. Wafik Grais: perchè in qualità di collaboratore ed esecutore dell’associazione a delinquere per quanto riguarda le attività di competenza di BCSM, reclutato in quanto persona vicina a Confuorti, asserviva i poteri pubblici derivanti dal ruolo di Presidente di BCSM nell’interesse del sodalizio e per la persecuzione delle finalità programmate;

pedissequo esecutore degli ordini di Confuorti sino alla data del suo allontanamento, partecipante direttamente al sodalizio criminoso, tra l’altro: partecipando all’attività di epurazione dei membri del Coordinamento di Vigilanza di BCSM (d’ora in poi brev. Coovig) che avevano promosso le ispezioni in Banca CIS (Vivoli e Battistini), dei membri scomodi all’interno del Consiglio Direttivo di BCSM (d’ora in poi brev. Condir),

denunciando Bizzocchi, che lo aveva ostacolato al dì della nomina, al giudice Buriani per pretese rivelazioni di segreto cosa che ne provocherà le dimissioni dal ruolo di vicepresidente di BCSM e dal Condir;

partecipando della rivelazione di segreti d’ufficio a Confuorti nell’ambito dell’Asset Quality Review (d’ora in poi brev. AQR) dei crediti dei soggetti vigilati, dei decreti a sostegno del sistema e dell’acquisizione degli attivi e passivi di Asset Banca da parte di Carisp

e della consulenza con A&M e PwC in ordine alla due diligence di BCSM con mail 26.4.2016 condivisa da Grais con Savorelli e Siotto (al tempo non ancora in servizio in BCSM) e Confuorti;

rivelando informazioni riservate a Siotto ed a Savorelli, concernenti anche l’organigramma di BCSM funzionale al posizionamento delle successive pedine di Confuorti con mail 20.4.2016; coordinandosi con Confuorti nell’ambito della redazione del progetto di bilancio di Carisp la cui bozza era condivisa anche con Grais e ottenendo, da Confuorti, la lettera di dimissioni del consigliere del CdA di Carisp Borri;

riceveva passivamente, senza nulla obiettare e senza impedirne il successivo svolgimento, mail di Savorelli, inoltrata anche allo stesso Confuorti, contenente la notifica dell’intenzione di Savorelli di porre in l.c.a. Asset Banca per evitare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso verso l’amministrazione straordinaria dell’istituto.

Fatti accaduti a San Marino e all’estero fino al 31 ottobre 2017 (data in cui cessava dall’incarico di Presidente di BCSM);

FINE PARTE 4