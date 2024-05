San Marino. Caso Mariangela. Solo un pretesto per cercare di fermare chi cerca la verità sulla CRICCA … di Marco Severini

Indubbiamente, l’azione di GiornaleSM nel pubblicare FATTI, che non sono stati smentiti, sulla CRICCA e sull’apparente coinvolgimento di REPUBBLICA FUTURA con alcuni suoi uomini, ha suscitato preoccupazione. Basti pensare che sia Mario Venturini sia Nicola Renzi parlavano assiduamente con il Commissario della Legge Buriani, come emerge dai tabulati della Polizia Giudiziaria di San Marino nel procedimento 462/2020. Inoltre, un certo NICOLA, candidato in Repubblica Futura (Renzi ha smentito e pare che Selva abbia detto che potrebbe essere stato lui – entrambi candidati di Repubblica Futura), parlava in toni confidenziali e preoccupanti con MARINO GRANDONI nella famigerata telefonata tra Grandoni e Nicola. Questa situazione ha portato disappunto e preoccupazione in Repubblica Futura, almeno secondo fonti vicine alla stessa forza di opposizione.

È evidente che, non sapendo come reagire o arginare la massa di articoli su questo argomento, si tenta disperatamente di trovare un modo per fermare la verità pubblicata da GiornaleSM sulla CRICCA, e i suoi legami, che ha causato così tanti danni al paese, portandolo sull’orlo del default.

Il fallimento dello Stato di San Marino, che tutti gli analisti si aspettavano e che la CRICCA voleva provocare per poi comprarsi il paese per due soldi dopo aver saccheggiato i fondi pensione, le nostre banche e i nostri risparmi, è culminato nell’approvazione del vergognoso bilancio farlocco di Cassa di Risparmio dei -534 milioni di euro. Questo è avvenuto con la compiacenza dell’allora governo Adesso.SM, che se fosse durato fino alla fine della sua legislatura avrebbe portato indubbiamente al fallimento il nostro paese.

Molti di coloro che hanno partecipato a quello che si è rivelato un inganno erano professionisti, amici o conoscenti di Confuorti o di Savorelli, reclutati, e muniti di immunità, appositamente per questo compito. I capi di accusa ed alcune sentenze dei vari procedimenti parlano molto chiaro: HANNO RUBATO I SOLDI DEI SAMMARINESI. È questo che voleva la CRICCA e lo vuole ancora.

È opportuno fare chiarezza. Sette anni fa, il tentativo di prendere San Marino fallì grazie alla rivolta dell’intero paese contro questi nuovi Alberoni. Ora, però, bisogna capire se, dopo aver fatto esperienza del loro fallimento – dovuto anche alle pubblicazioni di GIORNALESM e del sottoscritto – questa volta possano riuscirci veramente.

La democrazia dell’intero paese è a rischio, anche se molti non lottano e non se ne rendono conto. Qualora la cricca dovesse riprendere il potere, sarebbe la fine sia per i sammarinesi che per San Marino. Nessuno potrebbe più salvarci: è necessario che coloro che tengono al paese, alla propria famiglia e al proprio benessere si uniscano per impedirlo.

Il pericolo di un nuovo default, questa volta definitivo, è reale. Stavolta non ci saranno Marco Gatti con i titoli irredimibili ed i prestiti internazionali, Banca Centrale con la Tomasetti e tutte le forze del governo del 2019 a salvarci. Dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche e a non apprezzare quelle persone che ancora puzzano di cricca che pare siano state inserite in tutte le liste, tranne una o due.

Per quanto riguarda il CASO MARIANGELA, io mi sento di dire di aver rispettato la legge e la giurisprudenza, facendo satira su un politico di primo piano seppur donna, nulla di più. Non ho fatto nulla di straordinario o di illegale, e tutta questa indignazione sembra essere stata montata pretestuosamente, dato che non ci si scandalizza per le stesse vignette satiriche, fatte sempre da GiornaleSM pochi minuti prima, su Luca Lazzari e Alessandro Mancini, entrambi politici ma uomini.

E perchè, care donne di REPUBBLICA FUTURA, NON AVETE DETTO NULLA O NON VI SIETE RIVOLTE ALLE AUTORITA’ – quando il vostro TOC TOC – PERIODICO DI REPUBBLICA FUTURA – ha pubblicato in data 18 marzo 2023 una vignetta dell’ex Segretario Elena Tonnini ADDIRITTURA CON LA BARBA!

Che cosa è questa? Satira oppure body shaming e perchè solo ora scrivete su una mia vignetta, peraltro anche simpatica dove ha riso tutto San Marino, e qui non dite per questa nulla? Forse perchè è la vostra?

Perché l’UDS ora interviene e, a giudicare dai loro post, su questa vignetta non hanno detto nulla?

DUE PESI E DUE MISURE? (come Arzilli)

MAGARI PERCHE’ STIAMO SCRIVENDO SULLA CRICCA?

E questa qui sotto? Il 7 maggio avete voluto dare dei DEFICIENTI al Presidente di Banca Centrale, avv. Catia Tomasetti, che palesemente è una donna, e al Segretario di Stato Marco Gatti, scrivendo “INTELLIGENZA ARTIFICIALE”? Cos’è questo? Insulti sessisti o solo satira di cattivo gusto che non fa ridere? E anche qui, perché non avete parlato e siete rimaste zitte, voi e le vostre amiche dell’UDS?

E questa?

E questa?

Riepilogando per coloro che non sono avvezzi alle norme, la SATIRA seppur aspra, e quella della MARIANGELA non lo era, è, come ho già scritto, una forma di espressione artistica che, attraverso l’uso dell’ironia, della parodia e dell’umorismo, mira a criticare e mettere in luce i difetti (anche fisici), le contraddizioni e le ipocrisie della società, della politica e delle istituzioni. In Italia il diritto alla satira è tutelato dalla Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. Lo stesso a San Marino con diverse sentenze le quali prevedono la non punibilità del reato di diffamazione quando la satira si rivolge alla politica ed ai politici, indipendentemente dal sesso. Libertà di espressione che anche la Cedu, in tantissime sue sentenze, garantisce.

È evidente, e lo capiscono anche i sammarinesi, che tutto questo è oltremodo pretestuoso. Evidentemente scrivere sulla CRICCA da fastidio.

Come dice il nostro editorialista Enrico Lazzari, smentite punto per punto i fatti che noi pubblichiamo! Mi pare che non lo abbiate mai fatto perchè noi scriviamo la VERITA’ sulla CRICCA. Diteci, se avete il coraggio, che il governo di ADESSO.SM ha fatto bene e ha reso il paese florido; Diteci, inoltre, che Confuorti non esisteva – Zafferani probabilmente lo pensa ancora; Diteci che Celli, Grandoni, Guidi e la Lazzari hanno fatto il bene del nostro paese; Diteci che Buriani incarcerava le persone non perché ci fosse un piano ben preciso di far saltare la vecchia politica per sostituirla con Adesso.SM e gli accoliti di Confuorti; Diteci che non vi VERGOGNATE di aver fatto approvare i tre decreti salvabanche, che hanno distrutto ASSET BANCA, e che la magistratura ha scoperto essere stati redatti da Confuorti o dai suoi professionisti e sottoscritti in una sera di agosto del 2017 dagli allora Reggenti MIMMA ZAVOLI e VANESSA D’AMBROSIO (che peraltro quest’ultima pare faccia parte dell’UDS!!! – Unione donne sammarinesi) Diteci che il vostro obiettivo, e quello della CRICCA non è quello di andare al governo per salvare BURIANI, CONFUORTI e la CRICCA dalle condanne in tribunale! Diteci come come stanno le cose! Diteci infine che non siete stati COMPLICI di questo sistema, se avete il coraggio! Altrimenti, nessuno potrà dubitare che anche voi facevate parte della CRICCA! E di questo dovete rendere conto ai sammarinesi!

Marco Severini – direttore GiornaleSM