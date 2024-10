San Marino. Caso regolamento Condir (BCSM). Una critica a Repubblica Futura: servono proposte costruttive, non battaglie personali

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Marco, questo governo non sembra partire con il piede giusto. Per poter lavorare in maniera efficace, è necessario avere una maggioranza coesa e coraggiosa, oltre a un’opposizione costruttiva e lungimirante. Oggi, però, voglio soffermarmi sull’opposizione.

Il principale partito di opposizione, Repubblica Futura (RF), sembra concentrarsi su critiche persistenti e talvolta aspre, piuttosto che su proposte concrete che avrebbero più successo. Dalle elezioni in poi, pare che stiano seguendo principalmente questioni personali. Dopo il recente attacco nei tuoi confronti, in merito alla questione della decadenza del Segretario Ciacci poi rivelatasi una loro grossa bufala, ora si concentrano sulla figura della Presidente di Banca Centrale.

Ho notato, qualche giorno fa, un tentativo da parte di RF di sminuire i risultati positivi della visita del Fondo Monetario Internazionale (FMI). In particolare, mi ha sorpreso che, durante i commenti sull’esito della visita, non siano stati citati né la Banca Centrale né la sua Presidente, nonostante il riconoscimento ricevuto dall’istituzione internazionale.

Questa scelta pone delle domande sul reale obiettivo delle critiche rivolte da RF: si tratta di un’opposizione basata su un effettivo interesse pubblico o su altri motivi? E se si quali sono?

Oggi RF critica il governo per la proposta di modifica dello statuto, che consente di avere in Condir di BCSM la maggioranza di non sammarinesi. Però, sembra ignorare il fatto che questa scelta sia stata presa dopo mesi di riflessione, con l’intento di rispondere alle esigenze del Paese e del FMI e soprattutto permettere a Rete di esprimere il suo esponente già indicato e non sammarinese .

Infine, mi chiedo come sia possibile che RF non tenga conto della situazione complessa in cui versava il sistema finanziario quando l’attuale Presidente di Banca Centrale ha assunto l’incarico. La crisi del sistema bancario, causata soprattutto da decisioni passate sbagliate durante il governo di Adesso.SM, è un problema che richiede soluzioni difficili e complesse.

È importante che l’opposizione e la stampa rimangano vigili e critiche, ma sempre nell’interesse della trasparenza e del bene comune, evitando di fare battaglie personali o poco costruttive.

Un lettore