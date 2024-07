San Marino. Castellaccio e Armonie! Aprono con successo le edizioni 2024

Borgo Maggiore, 15 luglio 2024

Sabato 13 luglio a Castellaccio di Fiorentino e domenica 14 luglio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, hanno preso il via due rassegne di concerti molto diverse fra loro per contenuti e location, che stanno animando l’estate musicale sammarinese degli ultimi anni. Ciò che le unisce è l’idea di amplificare le sensazioni del “bello”, di far incontrare tradizione e innovazione, l’antico e il giovane, con l’obiettivo di valorizzare scorci e luoghi particolari di San Marino.

Castellaccio Vibra Musica ha ospitato due talenti del Sax, Christian Summa e Tommaso Rocchetti, che con leggerezza e grande abilità tecnica, hanno tracciato un percorso musicale che da Bach, attraverso Mozart, Rossini, Hindemit, è arrivato alla musica folkloristica di Raul Casadei. Un programma fresco davvero molto apprezzato dal numerosissimo pubblico presente.

“Armonie!”… di tutt’altro tono. Al Teatro Concordia è andato in scena un Concerto Pianistico di altissimo livello. Non solo per la presenza della nota Orchestra Camerata del Titano, ma anche perché i protagonisti sono stati Francesco Libetta (pianista di fama internazionale) che ha suonato e diretto il Concerto in Re maggiore n. 11 di Haydn e il giovanissimo Giovanni Mascia che ha eseguito in modo impeccabile, con suono limpido, puro e perfettamente in stile, il Concerto k488 in La maggiore di Mozart, diretto dal M° Libetta. Un concerto da un grande festival!

Due concerti che declinano la diversità di contesto, di repertorio, di suono, di epoche storiche e di tipologia di musicisti, come mezzo per favorire ed accrescere la cultura musicale e la conoscenza. Un percorso questo, intrapreso più di trent’anni fa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano che ha portato a San Marino centinaia di concerti con artisti di fama internazionale e giovani solisti di certo futuro, ha proposto migliaia di autori e titoli di opere mai eseguite prima a San Marino.

L’estate in corso vedrà ancora la proposta di decine di concerti a San Marino e non solo, con una programmazione serrata, ricca di musica, talentuosi interpreti, curiosità e scoperte. Un’estate da vivere con la musica e la bellezza.

Patrocini:

-Segreterie di Stato Istruzione e Cultura,

-Giunta di castello di Fiorentino

-Società Unione Mutuo Soccorso

Organizzatori:

-Associazione Musicale Camerata del Titano

-San Marino International Music Summer Courses and Fest 2024

Per info e prenotazioni: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com