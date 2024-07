San Marino. Castellaccio Vibra con la Musica d’Autore italiana dagli anni ’50 ad oggi

A CASTELLACCIO VIBRA MUSICA: LA CANZONE D’AUTORE ITALIANA FRA AMORI DICHIARATI, SOFFERTI, VISSUTI.

“DONNA TI VOGLIO CANTARE” CON VALENTINA MAZZA E STEFANO DIONIGI

San Marino, 22 luglio 2024 – Castellaccio Vibra Musica si prepara ad offrire un concerto insolitamente “Pop” rispetto al suo stile consueto, anche se il titolo potrebbe sembrare qualcosa di “classico” o troppo colto: “Canzoni d’amore – Fra poesia e musica, dai trovatori ai cantautori“. In realtà, il concerto rappresenta un viaggio “colto” tra i grandi autori di canzoni italiane, dagli anni ’50 ad oggi, con una selezione accurata che pone particolare attenzione al forte carattere poetico dei testi, soprattutto quelli dedicati all’amore e alle donne.

Così come nel XII e XIV secolo i trovatori e i minnesanger cantavano dell’Amor Cortese e delle gesta cavalleresche, oggi i nuovi cantastorie cantano di incomunicabilità, di amori trasgressivi, di passioni e dolcezze. Il concerto proporrà una carrellata di super canzoni, partendo da “Donna ti Voglio Cantare” di Angelo Branduardi, che rappresenta il collegamento con l’idea di canzone antica rivissuta oggi. Attraverso successi come “Sally” di Vasco Rossi, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, “Giudizio Universale” di Samuele Bersani, “Bocca di Rosa” di Fabrizio De André, “Emozioni” di Mogol e Battisti, “Tutt’al più” di Patty Pravo, si arriverà alle più recenti hit come “Per due che come noi” di Brunori Sas e “Mon Amour” di Annalisa.

Gli interpreti d’eccezione saranno Valentina Mazza alla voce, specializzata presso l’Accademia della Musica di Mussida a Milano, e Stefano “Scrigno” Dionigi, compositore, arrangiatore e direttore con esperienze al Festival di Sanremo come membro del Complesso Quintorigo.

Si tratta di un’altra proposta interessante e curiosa, volta a valorizzare un luogo unico di San Marino: Castellaccio di Fiorentino. Un evento da non perdere.

Informazioni sull’evento:

Titolo: “Castellaccio Vibra Musica”

Data: Sabato 13 luglio

Orario: 18:30

Luogo: Castellaccio, via Monte Seghizzo – Fiorentino di san Marino

Sponsorizzazioni:

-Segreterie di Stato agli Affari Interni, all’Istruzione e Cultura, al Territorio e Ambiente, e al Turismo

-Giunta di castello di Fiorentino

-Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Organizzatori:

-Giunta di Castello di Fiorentino

-San Marino International Music Summer Courses and Fest 2024