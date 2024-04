San Marino. CDLS. Parte Sportello Fiscale 730 e IMU per frontalieri e sammarinesi con proprietà e redditi in Italia

San Marino 4 aprile 2024. La dichiarazione dei redditi e l’IMU direttamente a San Marino. Anche quest’anno la CDLS offre la possibilità ai lavoratori frontalieri e ai sammarinesi con proprietà in Italia di fare la dichiarazione dei redditi in Repubblica. Nei due anni scorsi è stato un servizio molto apprezzato con una massiccia affluenza di utenti.

Lo sportello fiscale, realizzato grazie alla stretta e proficua collaborazione con il CAF CISL dell’Emilia Romagna, apre giovedì 18 aprile presso la sede della Confederazione Democratica al secondo piano del Central Square di Domagnano.

Per il calcolo della dichiarazione dei redditi è necessario presentarsi con il modello IGR 2023, la documentazione relativa alle spese deducibili/detraibili; maggiori informazioni si potranno reperire direttamente tramite il sito della Confederazione Democratica – www.cdls.sm – e, a richiesta, potrà essere inviato un pratico promemoria riguardante la documentazione per il 730 italiano. Il servizio costa 10 Euro per gli iscritti CDLS, Per chi non è ancora iscritto è il momento di farlo direttamente allo sportello!

E’ possibile comunque effettuare l’iscrizione direttamente allo sportello per usufruire – sin da subito – delle migliori condizioni e dei nostri servizi. La tessera della Confederazione Democratica offre anche l’opportunità di avvalersi di una serie di servizi e prestazioni come il calcolo dell’IMU, informazioni e consulenze sull’ASSEGNO UNICO, il calcolo dell’ISEE per accedere a tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge e la richiesta dello SPID.

Lo sportello è aperto tutti i giovedì pomeriggio (uniche eccezioni mercoledì 24 Aprile anziché il 25 aprile, in quanto festivo in Italia e mercoledì 29 maggio anziché il 30 maggio, in quanto festivo a San Marino) dalle 14.00 alle 17,30, al momento fino alla fine di giugno. E’ possibile prenotarsi contattando direttamente la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, ai numeri telefonici 0549-962087-89-80 ed indicando la preferenza per la data ed ora dell’appuntamento ed una email per le eventuali comunicazioni.

Da ormai tre anni è attivo e verrà nuovamente aperto nelle prossime settimane, sempre presso la nostra sede e sempre in collaborazione con il CAF CISL, lo Sportello ISEE UNIVERSITA’, che offre la possibilità di istruire le pratiche per usufruire delle agevolazioni sulle tasse universitarie e richiedere borse di studio in tutti gli atenei italiani. Si ricorda inoltre che l’iscrizione garantisce ai lavoratori e alle loro famiglie l’accesso all’ampia gamma di sconti e vantaggi della Carta Risparmio 2024 della CDLS. Sono infatti sempre di più le convenzioni della Carta Risparmio 2024 attive in diversi esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici e assicurazioni della Repubblica di San Marino. Un piccolo ma concreto aiuto per combattere inflazione e carovita.