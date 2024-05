San Marino. C’E’ POSTO PER TE! (Periodico di satira politico-sociale). A cura del PARTITO SOCIALISTA 

IL GRAFICO DELLE FINANZE

Il Segretario di Stato alle finanze ha cominciato la propria campagna elettorale. In questi giorni è infatti apparso un temerario video in cui, tra quadri, bandiere e lustrini, mostrava i grafici dell‘ andamento finanziario degli ultimi governi, suddivisi per vari colori. Per quanto riguarda i Governi precedenti i grafici nella migliore delle ipotesi erano piatti; per il Governo attuale invece era estremamente positivo, saliva, saliva, saliva. Devono per- ò avere sbagliato qualcosa, infatti, ad un certo punto, il grafico addirittura è uscito dal telefonino. Pare sia andato a trovare il debito pubblico che era veramente incazzato, in quanto Lui, non figurava nel grafico!

DEMOCRAZIA E LIBERTA‘

In un comunicato del 7 maggio scorso l’intrepida Coalizione Democrazia e Libertà ha scritto di aver fatto nella legislatura decaduta un sacco di cose e di aver implementato “norme cruciali” per l’economia e il tessuto sociale. Per D. e L. il debito pubblico è una manna, mentre il proprio impegno a continuare così sarà incrollabile (non si è capito se fosse una minaccia). Non una parola è stata proferita su moralità, compra vendita di voti e ammennicoli vari. Se il buongiorno si vede dal mattino….

L’ACCORDO CON L’UNIONE EUROPEA

Secondo quanto riferito dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, l’Accordo con l’U.E. si firmerà in autunno (quando cadono le foglie), e nei primi mesi del 2025 entreranno in vigore alcuni punti dell‘ Accordo. Chissà se prima si potrà sapere che cosa c‘ è scritto in italiano in ciò che è stato negoziato e che in autunno verrà firmato? Oppure tutto

continuerà ad essere rigorosamente segretato? Vuoi vedere che vogliono fare una bella sorpresa ai Sammarinesi? Settete!!!