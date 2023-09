San Marino celebra 40 anni di relazioni diplomatiche con l’Unione Europea con un francobollo

SAN MARINO (20 settembre 2023) – L’emissione postale del prossimo 26 settembre, un francobollo del valore di 3,15 euro (in fogli da 12) opera della bozzettista Giulia Costantini, celebra il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche che San Marino avviò nel 1983 con le allora Comunità Europee. In quell’anno San Marino manifestava già l’intenzione di aprire una rappresentanza diplomatica a Bruxelles e da allora le collaborazioni e il dialogo fra San Marino e l’Unione Europea hanno visto una progressiva intensificazione, costellata di riconoscimenti ai più alti livelli istituzionali e della sottoscrizione di accordi volti a una maggiore cooperazione economica. Il 2023, oltre a suggellare l’importante anniversario delle relazioni bilaterali, potrebbe essere ricordato per la conclusione di un già avviato negoziato attraverso il quale le relazioni fra San Marino e l’Unione europea potranno raggiungere un ulteriore livello di integrazione. Il francobollo mostra una composizione simbolica con la stilizzazione delle tre Torri di San Marino e delle dodici stelle dell’Unione Europea su sfondo azzurro.

L’emissione si inserisce nell’alveo di un percorso di promozione della tradizione europea di San Marino attraverso la filatelia: dal 1° ottobre al 19 novembre, il Museo di Stato ospiterà infatti la mostra “Visioni d’Europa su francobolli e monete di San Marino” frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Istituti Culturali e Museo del Francobollo e della Moneta, volta a testimoniare l’evoluzione filatelico-numismatica che ha accompagnato le relazioni bilaterali tra San Marino e l’Unione europea.

Data di emissione: 26 settembre

Valori: n.1 valore da euro 3,15 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset, tre colori Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13¼

Formato francobolli: 35 x 35 mm

Bozzettista: Giulia Costantini