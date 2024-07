San Marino celebra il 50° anniversario della dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese

In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, è oggi in visita per la prima volta a San Marino l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, S.E. Volker Türk, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso le Nazioni Unite a Ginevra, Marcello Beccari.

Ad accogliere l’Alto Commissario a Palazzo Begni, è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari che, in mattinata, ha intrattenuto con l’Ospite un colloquio politico-diplomatico, nel quale sono stati ripercorsi i passaggi salienti del rapporto che lega la Repubblica di San Marino all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, di stanza a Ginevra.

Centrale è stata la disamina relativa alla protezione dei diritti umani da parte della Repubblica di San Marino, anche in rapporto al contesto internazionale più recente; al riguardo, sono state richiamate le posizioni assunte dalla Repubblica anche dinnanzi alle sfide globali ed ai conflitti in corso. Da parte dell’Alto Commissario, è stato sottolineato il ruolo di simbolo della Repubblica di San Marino nella difesa dei diritti umani, ed un modello straordinario di accoglienza, ospitalità e rifugio offerto nel corso dei secoli.

A seguito dell’incontro bilaterale con il Segretario di Stato Beccari, ci si è trasferiti a Palazzo Pubblico per un incontro dell’Alto Commissario con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, alla presenza di un’Alta e qualificata Delegazione.

È stata questa l’occasione per richiamare il ruolo attivo di San Marino nella difesa dei diritti umani e nella determinazione a proseguire per creare istituzioni sempre più coerenti con l’evoluzione dei diritti umani a livello globale. Ampio riconoscimento anche della protezione e dell’accoglienza accordata dalla Repubblica a rifugiati e fasce più deboli della società.

Il significativo anniversario della Dichiarazione dei Diritti, ha poi avuto luogo nell’ambito di un’Udienza pubblica, concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, nel cui ambito si sono avvicendati qualificati interventi pronunciati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, dell’Avv. Luigi Lonfernini, dell’Avv. Kristina Pardalors, delle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti ed, in chiusura, dall’Alto Commissario, che ha effettuato una dissertazione dal titolo “Affrontare le nostre sfide globali attraverso i Diritti Umani”.

San Marino, 5 luglio 2024/1723 d.f.R.