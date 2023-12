San Marino. Celebrazione del Natale della Fratellanza sammarinese di Roma alla presenza dei Sds Berti ed Ugolini. Un tributo alle donne resilienti

La Fratellanza Sammarinese di Roma ha celebrato il Natale con un evento speciale che ha visto la partecipazione numerosa dei suoi iscritti, grazie all’impegno della presidente Daniela Canti. Quest’anno, l’associazione ha deciso di dare un riconoscimento speciale alle donne che hanno mostrato una straordinaria resilienza, rimanendo nell’associazione nonostante i loro figli avessero perso la cittadinanza sammarinese.

L’evento natalizio si è contraddistinto per il suo spirito di gioia conviviale, un tratto caratteristico delle celebrazioni della Fratellanza Sammarinese. Il lavoro instancabile della presidente Canti, che ha saputo coinvolgere e organizzare gli iscritti attraverso i social e le chat di WhatsApp, è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa.

L’evento ha visto la presenza di importanti figure istituzionali da San Marino, tra cui i Segretari di Stato per gli Affari Interni e per la Giustizia, Gian Nicola Berti e Massimo Andrea Ugolini, accompagnati da Henry Bucci. Inoltre, l’ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, e la console Marina Emiliani hanno accolto gli ospiti. Il Segretario Berti ha partecipato per la prima volta a questo evento.

Durante i saluti istituzionali, i Segretari di Stato hanno ricordato la recente visita del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a San Marino e la conclusione delle trattative sull’accordo di associazione all’Unione Europea, recentemente ufficializzata a Bruxelles.

L’evento ha anche segnato un momento importante per i giovani membri del consiglio, che in futuro assumeranno un ruolo di maggiore responsabilità all’interno dell’associazione. Questo Natale della Fratellanza Sammarinese ha rappresentato non solo una celebrazione delle tradizioni, ma anche un riconoscimento del legame profondo tra i membri dell’associazione e il loro impegno verso la comunità.