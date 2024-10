San Marino CEMEC: Serata ”Primo soccorso pediatrico”, il prossimo 16 ottobre presso la Sala Montelupo (Domagnano)

Il prossimo 16 ottobre 2024, alle ore 20:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano (RSM), si terrà l’undicesima edizione della serata dedicata al Primo Soccorso Pediatrico, un appuntamento fondamentale nell’ambito della “Settimana VIVA”, un’iniziativa promossa dall’European Resuscitation Council (ERC). Questo evento si inserisce all’interno di una settimana di sensibilizzazione a livello europeo dedicata alla diffusione delle tecniche di rianimazione e primo soccorso, rivolta soprattutto ai genitori e alle figure che si occupano della cura dei bambini.

La “Settimana VIVA” si propone di aumentare la consapevolezza e la capacità di intervento in situazioni critiche, come l’arresto cardiaco o altre emergenze pediatriche. L’importanza di conoscere le basi del primo soccorso pediatrico non può essere sottovalutata: un intervento tempestivo e adeguato può letteralmente salvare la vita di un bambino.

Durante la serata verranno illustrati i protocolli aggiornati per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) pediatrica e altre tecniche di pronto intervento in caso di soffocamento, ferite o traumi. Il programma dell’incontro è pensato per essere fruibile da chiunque, indipendentemente dal livello di preparazione medica, e offrirà dimostrazioni pratiche per familiarizzare con le tecniche salvavita.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sugli eventi correlati in tutta Europa, è possibile visitare il sito ufficiale della “Settimana VIVA” all’indirizzo: settimanaviva.it.