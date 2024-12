San Marino. Cena di auguri per il Tre Penne

All’interno della splendida cornice del ristornate Match Point di Montecchio il Tre Penne ha organizzato la classica cena di Natale tra dirigenti, staff e giocatori per ritrovarsi prima della pausa per le festività e scambiarsi gli auguri.

Come da tradizione il Presidente Fabrizio Selva nel suo discorso ha voluto ringraziare tutti gli sponsor e i soci per l’importante sostegno nei confronti della Società.

Nel discorso, Selva si è rivolto ai giocatori incitandoli e chiedendo un cambio di rotta rispetto a questa prima parte di stagione che vede la formazione di Città all’ottavo posto in Campionato, con tre sole vittorie, nove pareggi e una sconfitta.

Nota positiva della stagione è il passaggio in Coppa Titano, grazie alla vittoria arrivata ai tempi supplementari contro la Folgore, i ragazzi di Nicola Berardi hanno ottenuto l’accesso alla semifinale contro il Tre Fiori.

Il discorso è stato anche l’occasione per premiare Giovanni Bonini, rientrato nel club biancazzurro come membro dello staff tecnico di Berardi, con la medaglia celebrativa delle 100 presenze. Il difensore sammarinese ha vestito la maglia di Città in 102 occasioni con due gol all’attivo.

La Società ha già salutato nelle scorse settimane il giovane attaccante Paolo Campitiello, che per motivi personali ha lasciato la squadra. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli si è detto già alla ricerca di alcuni profili per il mercato di gennaio, con la volontà di rinforzare l’organico.

L’ultima partita del 2024 sarà contro la San Marino Academy, si gioca allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino sabato 21 dicembre con fischio d’inizio fissato per le 15.00.