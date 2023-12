San Marino. CGG 01.12.23. Cartolarizzazione. Escrow account al 20%, la spunta le opposizioni. Approvato il dd 165/2023

A seguire, l’Aula torna ad affrontare l’esame – rimasto sospeso da ieri sera- del Decreto delegato n. 165, quello relativo alla cartolarizzazione. Dopo una lunga mediazione condotta da tutti i gruppi e dal Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, iniziata ieri sera, si è giunti alla condivisione di alcune proposte nate dalle richieste avanzate dall’opposizione sul testo del Decreto e, in definitiva, ad un accordo per uscire dallo stallo in cui era giunto il confronto e poter procedere quindi all’approvazione del provvedimento. Come spiegano in dettaglio il Sds Gatti prima e il consigliere Emanuele Santi, Rete, subito dopo, l’accordo prevede l’introduzione nel decreto di tre articoli che riguardano, tra l’altro, l’aumento dell’importo dell’escrow account al 20% e la specifica che possa essere usato solo per il rimborso dei titoli e non per le spese di gestione. Si prevede inoltre l’emissione di un decreto delegato in cui introdurre anche la disciplina del conflitto di interesse in caso di una pluralità di incarichi e si impegna il congresso di Stato affinché dia pubblicità rispetto alle aste per la vendita di immobili che dovranno essere fatte e dia informativa ai fondi pensione sull’emissione delle obbligazioni senior, in caso decidessero di parteciparvi. A fronte della mediazione raggiunta, i gruppi di opposizione annunciano il ritiro dei propri emendamenti e si procede poi all’approvazione di quelli concordati, per lo più votati all’unanimità. Mentre nel voto finale al decreto, i gruppi di opposizione escono dall’Aula e il provvedimento viene approvato con i voti della maggioranza (25 a favore su 25 votanti). (…) Dire