San Marino. Champions League, il Tre Penne pesca gli islandesi del Breidablik

Saranno i campioni d’Islanda del Breidablik gli avversari del Tre Penne nel Turno Preliminare di UEFA Champions League. Questo ha detto il sorteggio di questa mattina svoltosi a Nyon e che ha dato il via alla nuova stagione della massima competizione europea per club. Il Turno Preliminare – che consiste in due semifinali e una finale – sarà svolto interamente in Islanda (paese organizzatore anche lo scorso anno) con le prime due sfide in programma per martedì 27 giugno. Nell’altra semifinale i campioni di Montenegro del Budu?nost Podgorica (testa di serie assieme agli islandesi del Breidablik) se la vedranno con gli andorrani del Atlètic Club d’Escaldes. La finale si giocherà venerdì 30 giugno. Chi vince il Turno Preliminare accede al Q1 di Champions League mentre le perdenti vanno al sorteggio di Q2 di Europa Conference League.

FSGC