San Marino. ”CHEF DELL’ANNO 2023” si ferma stasera alla LOCANDA DA GIULIO dallo CHEF Gianluca Francioni

Il concorso ”Chef dell’Anno 2023″, evento culinario di rilievo che ha attirato l’attenzione dei sammarinesi per la partecipazione di alcuni degli chef più talentuosi di San Marino, questa sera farà tappa dallo chef Gianluca Francioni della LOCANDA DA GIULIO di Ventoso.

Lo chef Christian Battarra di AMICI FUNSTATION, così come lo chef Graziano Canarezza del CESARE del centro storico di Città di San Marino e lo chef Ottavio Renzi del GHETTO alle Capanne di Fiorentino sono coloro che hanno già partecipato alla competizione lasciando un’ottima impressione presso la giuria grazie alla loro notevole maestria.

Lo chef GianLuca Francioni, della Locanda Da Giulio di Ventoso, si appresta a competere questa sera nel concorso ”Chef dell’Anno 2023″. Notoriamente apprezzato per il suo “coniglio in porchetta” e non solo, Francioni ha dimostrato, già nell’edizione del 2022 del concorso, una notevole maestria nella cucina tradizionale romagnola. Il coniglio in porchetta, suo piatto che ha ottenuto ampio plauso l’anno scorso, facendolo classificare al secondo posto nel concorso, è stato anche protagonista in un rinomato programma televisivo nazionale italiano. Questa apparizione televisiva dopo il concorso ha contribuito a rafforzare la sua reputazione come uno degli chef più affermati e innovativi nell’ambito della cucina sammarinese. La prossima settimana, invece, incontreremo Andrea De Masi, chef del Ristorante SMALLER nel centro storico di San Marino. De Masi è un altro concorrente di spicco che ha già partecipato al concorso dello scorso anno con la sua sublime ”tagliatella al ragù”. La sua lunga esperienza presso il Ristorante Smaller, un luogo ben noto e apprezzato per la sua eccelsa cucina, testimonia il suo livello di competenza e abilità che siamo sicuri porterà anche alla competizione.

Mario Liotta del Ristorante IL PICCOLO di Murata di San Marino completa l’elenco dei partecipanti al concorso ”CHEF DELL’ANNO 2023”. Liotta ha acquisito una notevole reputazione per l’eccellenza culinaria che offre quotidianamente ai suoi clienti. Il suo ristorante, conosciutissimo in tutta la Regione, ed anche oltre, ha ricevuto diversi riconoscimenti per la qualità dei suoi piatti sottolineando ulteriormente il livello di esperienza che Liotta apporterà al Premio Chef dell’Anno 2023.

Il “Premio Chef dell’Anno 2023” a San Marino si profila come un evento di grande prestigio, con la partecipazione di chef sammarinesi talentuosi e riconosciuti. Ogni chef porta con sé un background unico e una passione per la cucina che promette di rendere il concorso non solo una competizione, ma anche una celebrazione della cucina di alta qualità di San Marino; quello che in fondo era lo scopo del suo ideatore Marco Severini, direttore del GiornaleSM e di tutti i componenti della giuria presieduta dal dott. Marino Albani.

L’appuntamento, quindi, è per stasera: pubblicheremo delle anteprima, dei video e delle fotografie come già è avvenuto in passato.

A presto!