San Marino. Chi è Alessandro Taddia?

Alessandro Taddia è un uomo appassionato e visionario, nonché un figlio e un imprenditore di successo. È il fondatore e il presidente della società di infortunistica “Taddia Group”. In questo articolo esploreremo la sua storia e come è arrivato alla posizione che ricopre oggi.

Alessandro Taddia è il presidente del primo gruppo in Italia specializzato nella gestione del risarcimento, il Taddia Group, che conta 120 affiliati. Originario di Bologna, Alessandro cresce in una famiglia con una lunga tradizione nel settore assicurativo. Già da adolescente si distingue per le sue doti di leadership e la capacità di creare team. Per cinque anni consecutivi viene eletto capoclasse durante gli anni di scuola superiore. Sin da giovane, si avvicina al mondo del lavoro, svolgendo anche lavori umili per non gravare sulle finanze familiari e per perseguire le sue passioni, tra cui lo sport, i motori e i viaggi.

Dopo aver completato gli studi, Alessandro lavora nel settore assicurativo fino al 1990. Tuttavia, un giorno si rende conto che non vuole più perdere i clienti che ha faticosamente acquisito a causa delle politiche assicurative che sempre più spesso non riconoscono la copertura assicurativa, spesso per motivi insignificanti.

È così che nasce l’idea di fondare l’Infortunistica Taddia. Alessandro decide di creare un’azienda specializzata nella gestione del risarcimento, con l’obiettivo prioritario di sostenere coloro che hanno subito incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni derivanti dalla malasanità e di ottenere il giusto risarcimento per le persone coinvolte o per i loro eredi.

Alessandro si avvicina all’idea di adottare un modello di rete di affiliati, basato sul franchising, per gestire il maggior numero possibile di casi e coinvolgendo altri imprenditori che condividono la sua visione di “giusto risarcimento”.

Inizialmente, molti amici e conoscenti gli sconsigliano di adottare questo modello operativo, poiché il franchising in Italia è considerato un contratto atipico e le normative sul lavoro non sono d’aiuto. Tuttavia, in altri paesi, come gli Stati Uniti, il franchising è stato ampiamente sfruttato sin dagli anni ’50, dando origine a catene di ristorazione e fast food di successo.

In questo momento cruciale per il giovane imprenditore, la madre di Alessandro fornisce un appoggio incondizionato, offrendo una presenza pacata, solida ed amorevole.

Alessandro sviluppa il cosiddetto “metodo Taddia”, che prevede un’attenzione quasi maniacale alle esigenze dei clienti che si rivolgono a lui, al fine di individuare la soluzione migliore per ottenere il giusto risarcimento per ciascuno di loro. Esplora tutte le possibilità, consulta i migliori professionisti del settore e anticipa le spese accessorie, inclusi i costi delle consulenze esterne.

Grazie al successo ottenuto nel raggiungere risultati positivi per i clienti, l’Infortunistica Taddia inizia a crescere e a guadagnare visibilità grazie al passaparola dei clienti soddisfatti. La rete di affiliati continua a espandersi e i franchisee possono usufruire di un marchio noto e consolidato sul mercato, ottenendo accesso a servizi e conoscenze esclusive di Alessandro Taddia. Alessandro personalmente forma i primi affiliati, affiancandoli costantemente e condividendo conoscenze, strategie e la sua passione per questo lavoro.

Riconoscendo che le persone sono un elemento differenziante e un fattore critico di successo, Alessandro fonda la Taddia Academy, una divisione interna progettata per potenziare la formazione e l’aggiornamento degli imprenditori, del personale e dei collaboratori all’interno della sua rete in continua crescita.

Oggi il Gruppo Taddia è diventato un punto di riferimento in Italia, con un marchio affermato anche grazie agli investimenti pubblicitari sui principali media a livello locale e nazionale, inclusi spot televisivi su Mediaset, spot radiofonici su 101 e sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali, come la SPAL.

Alessandro è anche il direttore della rivista Taddia Informa, l’unica rivista distribuita in tutto il territorio italiano specializzata nel settore dei risarcimenti per incidenti stradali, casi di malasanità e infortuni sul lavoro. La rete di affiliati continua a crescere costantemente, e Alessandro, con il suo approccio generoso e il suo carisma travolgente, si dimostra un imprenditore di successo e un punto di riferimento nel settore.