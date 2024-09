San Marino. Chi mente al Paese solo per attaccare l’avversario, può rimanere in Consiglio? Ecco tutti gli scenari dopo le strumentalizzazioni sul “caso decadenza” … di Red/La Serenissima

Il caso decadenza dei Segretari di Stato è stato oggetto di discussione in questi giorni.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, in conferenza stampa nei giorni scorsi ha risposto alle opposizioni che lo hanno definito decaduto per incompatibilità sostenendo: “Chi fa politica deve assumersi le proprie responsabilità. Se sbaglia, o rettifica o magari va a casa. Vale anche per la minoranza. Ho dato le dimissioni da una cooperativa culturale il giorno prima del mio giuramento e l’avvocato è un consigliere di Repubblica Futura. Perdonatemi, siamo al ridicolo”.

La domanda ora sorge spontanea: le opposizioni a questo punto rettificheranno? O addirittura, come dice provocatoriamente il Segretario al Territorio, avranno la capacità di fare azioni forti?