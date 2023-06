San Marino. Chi sono “quelli dei pannelli” di Energreen … di Luciano Zanotti

Un’azienda nata per mettere al servizio delle famiglie sammarinesi le innovazioni in campo di “tecnologia green”, dove il risparmio energetico sposa il risparmio economico, con grande soddisfazione per l’anima e per il portafoglio. E’ la sfida di Energreen, l’azienda che da dieci anni offre l’opportunità alle famiglie di rendere le loro abitazioni (e le loro bollette) più sostenibili. Energreen infatti muove i suoi primi passi nella specializzazione nell’installazione di impianti fotovoltaici a carattere domestico con particolare attenzione verso le esigenze delle famiglie in relazione al loro consumo energetico.

“Tutto è nato da una scommessa, un’avventura in cui io e un gruppo di altri soci abbiamo deciso di lanciarci nel 2009 – racconta l’amministratore unico Luciano Zanotti – Siamo nati con un obiettivo: quello di diventare il punto di riferimento per le famiglie sammarinesi nell’ambito del risparmio energetico.

E gli scenari, già realtà, sono tanti e possono trovare terreno fertile nei confronti di una popolazione come quella sammarinese sempre più attenta e sensibile a queste tematiche e sempre più disponibile ad avere un approccio ecosostenibile. “Ora la gente è più consapevole – spiega Zanotti – Si tratta di garantire un futuro più tranquillo ai nostri figli. Un piccolo impianto domestico da diecimila euro può evitare la produzione di 100 tonnellate di Co2, come piantare circa trecento alberi. Si tratta di un contributo notevole per l’ambiente, come piantare un bosco”.

Energreen.sm costituisce oggi l’azienda leader nel fotovoltaico sammarinese, specializzata nell’installazione di impianti di carattere domestico e industriale, diventando quindi il principale punto di riferimento per le famiglie e per le imprese sammarinesi, lieta di diffondere questa nuova mentalità proponendo mirate soluzioni di risparmio energetico a 360°: l’impianto fotovoltaico non solo permette di azzerare la propria bolletta elettrica, ma può fornire un surplus di energia elettrica non consumata la quale può essere veicolata verso innovative tecnologie di riscaldamento come pannelli a raggi infrarossi e pompe di calore. Con l’impianto fotovoltaico dunque si può abbattere non solo la bolletta della luce, ma anche quella del gas, con un risparmio che può arrivare anche fino al 50%. E l’investimento dunque si recupera in fretta: in quattro anni attraverso i risparmi ottenuti si può rientrare dell’investimento fatto per un impianto che in media dura vent’anni”.

Energreen.sm mette in campo un team organizzato in grado di fornire tutti i servizi necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: il servizio include la progettazione della struttura, il completo disbrigo delle pratiche burocratiche relative ai procedimenti di installazione, collaudo, connessione con la rete elettrica ai fini dell’ottenimento dell’incentivo statale. Il team ovviamente segue il cliente anche nella fase successiva, quella della manutenzione: una volta all’anno è necessario fare una pulizia dell’impianto e gli operatori sono in grado di garantire il servizio più efficiente, sempre in sicurezza laddove esista il rischio di caduta dall’alto, progettando soluzioni su misura di sistemi linea-vita.

“La nostra forza risiede nella nostra rete formata nel corso degli anni da tanti collaboratori, elettricisti, montatori, studi tecnici e partner, ai quali va il nostro grande ringraziamento”

Luciano Zanotti

