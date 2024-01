San Marino. Chiara Beccari testimonial per Attiva-Mente

Il 2024 sarà un anno importante e da ricordare per Attiva-Mente. Tra le diverse attività in programma, celebreremo vent’anni di impegno sociale. In occasione di questo significativo traguardo abbiamo previsto alcune iniziative, e la prima di queste, di cui siamo particolarmente orgogliosi e con grande piacere annunciamo, è la partnership con la calciatrice Chiara Beccari, che diventerà Testimonial ufficiale dell’Associazione.

L’Associazione Attiva-Mente è da tempo impegnata nel promuovere la consapevolezza sulla disabilità attraverso attività culturali, sportive e di solidarietà al fine di stimolare opportunità di sviluppo personale e comunitario per le persone con disabilità. La nostra missione è quella di difendere il rispetto dei diritti, sostenendo l’uguaglianza e contribuendo nel creare un ambiente comunitario in cui ogni individuo possa realizzarsi, ambire ai propri desideri ed esprimere il proprio potenziale.

Siamo onorati di avere Chiara Beccari al nostro fianco per condividere questa missione. Chiara, figura di spicco, campionessa nello sport e nel quotidiano, è una giovanissima attaccante italo/sammarinese in prestito dalla Juventus al Sassuolo, fa parte della nazionale italiana di calcio e recentemente ha vinto il prestigioso riconoscimento di Best Italian Girl Player Under 21. La sua è un’autentica storia di successo, di emancipazione e fonte di ispirazione per molte persone.

Con generosità, Chiara concede all’Associazione il diritto di utilizzare la sua immagine per contrastare l’indifferenza, per promuovere l’importanza dell’attività sportiva e la piena partecipazione nella vita pubblica per le persone con disabilità.Chiara Beccari ha commentato: “Sono felice di essere stata coinvolta in questa importante iniziativa. Credo fermamente nell’efficacia dello sport e della cultura come strumenti per il cambiamento positivo. Tutti dovrebbero avere l’opportunità di realizzare i propri sogni, indipendentemente dalle sfide che affrontano. Sono ansiosa di collaborare con l’Associazione per ispirare e sostenere le persone con disabilità di San Marino”

“Una collaborazione per promuovere l’inclusione e l’ispirazione” dichiara Mirko Tomassoni, Presidente di Attiva-Mente aggiunge: “Questa collaborazione è un passo significativo nel nostro lavoro di sensibilizzazione, sono profondamente grato alla nostra nuova ambasciatrice Chiara Beccari, e sono sicuro che saprà trasmettere la sua passione non solo a noi del Consiglio Direttivo, ma influenzerà positivamente molte persone sammarinesi, disabili e non disabili. Da oggi, assieme a Chiara, ci sentiamo più incoraggiati in questo lungo lavoro di sensibilizzazione. Lei incarna i valori salutari e positivi dello sport, grazie al suo carattere distinto per sacrificio, bravura e umiltà. E’ un esempio per tutti coloro che si dedicano alle lotte per l’autodeterminazione.”

Il Consiglio Direttivo (comunicato stampa)