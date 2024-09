San Marino. Chiusa con successo l’edizione 2024 della San Marino Cup

Si è appena conclusa l’undicesima edizione del prestigioso Torneo Internazionale di ginnastica ritmica San Marino Cup 2024, con risultati molto positivi per le giovani ginnaste sammarinesi. Nonostante il livello competitivo molto elevato, che ha visto la partecipazione di prestigiose ginnaste internazionali, le atlete della Federazione hanno ottenuto piazzamenti di rilievo. Protagonista e trionfatrice del torneo è stata la Polonia che ha dominato in entrambe le categorie Junior e Senior FIG, conOlivia Maslov, ginnasta emergente che ha conquistato il titolo di campionessa nella categoria Junior, e Liliana Lewinskache si è imposta nella categoria Senior, confermandosi campionessa della competizione. Per quanto riguarda le ginnaste sammarinesi nella categoria Junior FIG, Emma Fratti si è aggiudicata una preziosa medaglia d’argento al cerchio, un quarto posto al nastro, giungendo quindi quinta nella classifica complessiva All-Around. Eva Bombagioni ha invece terminato tredicesima nell’All-Around, ottenendo quale suo miglior piazzamento un ottimo sesto posto alle clavette. Tra le Senior FIG, Gioia Casali e Camilla Rossi hanno chiuso la loro gara rispettivamente in quarta e quinta posizione nell’All-Around. Gioia Casali ha raggiunto il suo miglior piazzamento con un quarto posto al cerchio, mentre Camilla Rossi ha conquistato una meritata medaglia d’argento al nastro. Nella speciale classifica FIG dei Pi ccoli Stati d’Europa, che ha visto in gara atlete provenienti da Malta, Montenegro e San Marino, buoni risultati per le sammarinesi: nella categoria Junior con Emma Fratti, che ha ottenuto il pri mo posto nella categoria, seguita da Eva Bombagionial terza e nella categoria Senior, con Gioia Casali con un ottimo secondo posto e Camilla Rossi terza. Entrambe le categorie hanno visto primeggiare le atlete provenienti dal Montenegro.