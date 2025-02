San Marino. Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Città

Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Città

Si avvisa la cittadinanza che nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 febbraio, resterà chiusa per

inventario la Farmacia del Castello di Città, in via Donna Felicissima, 21.

Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti

farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua

orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Nonostante la chiusura al pubblico, si ricorda che all’esterno della farmacia di Città resterà in

funzione il distributore automatico h24 di parafarmaci, con servizio di teleassistenza da parte di un

farmacista.

Ufficio Stampa, 02 febbraio 2025