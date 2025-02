San Marino. Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Gualdicciolo 

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, resterà chiusa per inventario la Farmacia di Gualdicciolo in Via F. da Montebello, 5.

Si ricorda all’utenza che durante la chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Si ricorda infine che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.

Ufficio Stampa, 24 febbraio 2025