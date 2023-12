San Marino. Chiusura di stagione per la Fsas che premia i suoi campioni

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee si è ritrovata per un momento convivale per salutare il 2023 e farsi gli auguri di buone feste. La serata è iniziata con un resoconto delle attività svolte durante l’anno ed è stato consegnato un omaggio al presidente della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, Lauro Stambazzi, in segno dell’amicizia e delle collaborazioni attuate nel corso della stagione. La serata è stata anche l’occasione per le premiazioni dei campionati sammarinesi. Davide Cesarini ha vinto l’edizione 2023 del campionato d’apnea, seguito sul podio da Alvaro Casali e Samuele Mazza. Nella fotografia subacquea vince Paolo Masini, che ha avuto la meglio su Joseph Zonzini e Lorenza Angelini. Passando al nuoto pinnato, negli Esordienti femminile vince Elisabetta Cortini, secondo posto per Valentina De Palmae terzo per Melissa Fabbri. Nel maschile trionfa Davide Zoffoli, argento per Valentino Pacini e bronzo di Martino Giorgini. Per gli Agonisti il successo è di Federico Fabbri, secondo posto di Luigi Renzi e terzo Lorenzo Dorokhov. Nel femminile vince Maddalena Falcioni, completano il podio Aurora Toccaceli e Camilla Sansovini.