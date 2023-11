San Marino. Ciacci (Libera): “Non più rinviabile una riforma sulla legge del mutuo prima casa”

Conferenza stampa per Libera. Il partito ha presentato un piano piuttosto articolato e concreto per affrontare le sfide economiche di San Marino. Criticando l’approccio della Commissione Finanze e il focus del governo su progetti discutibili, il Segretario politico Matteo Ciacci, ha proposto soluzioni che mirano a rilanciare il sistema bancario e immobiliare del Paese. Ad affiancarlo al tavolo, i Consiglieri Luca Boschi e Eva Guidi.

Il progetto Npl e le priorità

Il progetto Npl, secondo Ciacci, essendoci la garanzia dello Stato, è un progetto che diventa di sistema e non può essere ad appannaggio delle sole banche o di qualche singolo gruppo di potere. “Il progetto Npl – aggiunge Ciacci – si lega al rilancio del sistema bancario e al sistema immobiliare. Oggi dobbiamo fare i conti con tassi al 6%, accesso al credito limitato, difficoltà evidenti per i consumatori”.

Proposte per il mercato immobiliare

Incisive le proposte di Libera per il mercato immobiliare. “Prima di tutto – afferma Boschi – visto che i sottostanti dei crediti dubbi che verranno ceduti al veicolo e cartolarizzati sono immobili e stiamo parlando di più di 200 milioni di immobili, chiediamo che per quelli ad uso residenziale vi sia una prelazione per giovani under 40 che non abbiamo beni intestati a carico e per quelli ad uso commerciale la prelazione sia affidata a società sammarinesi con Coe attivo per più di 10 anni. Se lo Stato garantisce deve essere salvaguardato il nostro tessuto sociale, poi ben venga l’apertura anche fuori”.

Soluzioni per lo sblocco del mercato

Per affrontare la stagnazione nel settore immobiliare, Libera suggerisce “un Registro Immobili con Equo Canone e obblighi di affitto per politiche di edilizia sociale. Accordi con istituti di credito, maggiore attenzione alle politiche di concessione delle residenze e certificati verdi per la riqualificazione sono proposte cruciali” spiega Eva Guidi.

Riforma del mutuo prima casa

Ancora Ciacci evidenzia la necessità “di una riforma sulla legge del mutuo prima casa, tornando alla garanzia dello Stato per casi specifici come giovani coppie o soggetti in difficoltà”. Sottolinea poi come “oggi l’accesso all’aiuto statale è molto più complesso rispetto a pochi anni fa: servono più garanzie e di conseguenza l’importo delle rate sono notevolmente aumentati”.

Prospettive

Le proposte di Libera rappresentano un piano completo e articolato per il rilancio economico di San Marino. Resta ora da vedere come saranno accolte dalla maggioranza ed effettivamente implementate, e se contribuiranno a un nuovo capitolo di crescita, magari in ottica alleanze in vista della prossima campagna elettorale.

La Serenissima