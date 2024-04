San Marino. Ciacci (Libera): “Sanità, servono scelte nette perché l’ingente burocrazia e la gestione manageriale elevata degli ultimi anni non hanno portato ai risultati desiderati”

Il partito Libera ha delineato in conferenza stampa una serie di proposte e iniziative volte a rispondere concretamente alle problematiche più impellenti.

Tra i protagonisti della conferenza, il Consigliere Luca Boschi ha espresso la volontà del partito di definire chiaramente il proprio programma elettorale, oltre a presentare una lista di credibile di candidati. Boschi ha proposto un’idea innovativa riguardante la gestione degli immobili inutilizzati e spesso incompleti detenuti dalle banche, suggerendo di consentire agli istituti di cedere questi immobili al valore di mercato, agevolando la trasformazione degli stessi in alloggi popolari. “Si deve consentire alle banche di cedere gli immobili al loro valore di mercato svalutato, con la possibilità di spalmare la minusvalenza su un periodo di almeno 10 anni. Ciò permetterebbe alle banche di liberare risorse importanti e parallelamente di costruire appartamenti da destinare all’edilizia popolare, contribuendo così a fornire alloggi dignitosi alle fasce più vulnerabili della popolazione”.

Beatrice Bonelli, del giovanile, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente i giovani nella politica e nella crescita del Paese. Propone l’istituzione di un fondo per le politiche giovanili, volto a sostenere i diritti e lo sviluppo dei giovani, nonché a promuoverne l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale.

“Fondamentale analizzare attentamente le spese pubbliche, eliminando quelle considerate inutili concentrando le risorse su investimenti utili sia per il Paese che per i giovani. L’Università rappresenta un pilastro fondamentale per il presente e il futuro. Non a caso noto con favore il crescente numero di studenti che completano gli studi universitari: va da sé l’importanza di valorizzare e potenziare tale settore”.

Il Consigliere Giuseppe Morganti ha evidenziato la necessità di affrontare le sfide legate alla circolazione delle persone e dei servizi nel contesto della ormai prossima associazione alla Ue. Propone la riattivazione di una commissione dedicata a questo tema, al fine di sviluppare strategie e politiche efficaci per affrontare le sfide della libera circolazione. Morganti ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere l’innovazione e il lavoro qualificato per sostenere la crescita economica del Paese.

“E’ stato richiesto e ottenuto che venga riattivata con forza la commissione competente, che coinvolga non solo il mondo politico, ma anche quello delle imprese e del lavoro”.

Il Segretario politico di Libera, Matteo Ciacci (nella foto), ha ribadito l’importanza della coerenza e della continuità nell’azione politica. Ha sottolineato la necessità di affrontare concretamente i problemi ancora irrisolti, come la gestione del debito pubblico e le politiche sociali. Ciacci ha proposto iniziative volte a potenziare il sistema sanitario, migliorare l’accesso ai servizi medici di base e promuovere la competizione nel settore sanitario. Ha inoltre annunciato che il partito continuerà a lavorare per elaborare proposte concrete e realizzabili, coinvolgendo attivamente la comunità nel processo decisionale. “Sul fronte della sanità, nonostante l’aumento dei costi, crediamo che sia necessario mettere l’accento sul fare scelte nette, perché l’ingente burocrazia e la gestione manageriale elevata degli ultimi anni non hanno portato ai risultati desiderati. Siamo per il potenziamento della medicina di base e proponiamo il medico di famiglia per gli ultrasettantenni, vincolato anche alle visite domiciliari. Proprio su questo punto, abbiamo proposto di rendere flessibile l’orario dei medici, consentendo totale flessibilità sulle visite, sia nei cicli sanitari che sul territorio. Se si sostiene Libera, si sostiene la coerenza che in quattro anni e mezzo di opposizione ha contrassegnato il nostro contributo in Consiglio Grande e Generale”.

Libera si impegna dunque a promuovere un’agenda politica volta a rispondere alle esigenze e alle sfide del Paese, puntando sull’innovazione, sulla partecipazione dei giovani e sull’efficienza del sistema pubblico, con un occhio particolare alla sanità e al sociale.

David Oddone

(La Serenissima)