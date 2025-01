San Marino. Cinema: la Segreteria di Stato per il Turismo già al lavoro sull’OdG della Commissione Finanze 

Film commission, sviluppo dell’industria e cine-turismo sono già tra i progetti strategici promossi

Già da alcuni anni le case cinematografiche che hanno scelto il Centro Storico della Repubblica di San Marino quale set per le loro produzioni, hanno trovato il convinto sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo che, nel solco di quanto contenuto nei documenti di pianificazione strategica, ha investito in numerosi progetti, alcuni dei quali già completati e con le pellicole in distribuzione.

Un impegno costante e convinto che oggi, nonostante non sia sempre stato così, trova sostegno da più parti.

Proprio per la convinzione che lo sviluppo dell’industria cinematografica e del cine-turismo a San Marino siano necessari, la Segreteria di Stato per il Turismo accoglie con grande favore l’Ordine del Giorno della Commissione Consigliare Permanente Finanze che impegna il Congresso di Stato, tra le altre cose, ad avviare ogni necessario confronto per lo sviluppo di una Film Commission.

Ad oggi, grazie anche al prezioso lavoro del “Gruppo per lo sviluppo dell’industria cinematografica” coordinato da Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per la Cultura e Unirsm che si avvale della preziosa consulenza di Fabrizio Raggi e Sergio Barducci, sono già state gettate le basi per la stesura, in tempi brevi, di una normativa attuale e di alto livello, documentazione che sarà presto trasmessa alla politica per i necessari passaggi istituzionali.

Nel frattempo, giovedì 13 febbraio alle 21, il Cinema Teatro Concordia ospiterà la prima del film “TORNANDO A EST”, diretto da Antonio Pisu e prodotto da StradeDelEst e girato in parte proprio a San Marino (il film rimarrà in programmazione al Cinema Concordia fino al 19 febbraio 2025) mentre ulteriori nuove proposte di sostegno a produzioni cinematografiche verranno portate nelle prossime settimane al vaglio del Congresso di Stato.

San Marino, 31 gennaio 2025 / 1724 dFR