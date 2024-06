San Marino-Cipro: Valli Casadei sostituisce l’infortunato Fabbri

La Nazionale di San Marino tornerà in campo martedì 11 giugno per affrontare l’ultima amichevole ufficiale prima di dedicarsi alla UEFA Nations League, che scatterà a settembre. I Biancazzurri di Cevoli incroceranno Cipro al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 18:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta radio su TITANI.TV, con commento in italiano.

Il precedente impegno in campo neutro con la Slovacchia ha costretto Filippo Fabbri al forfait: per il 22enne difensore sammarinese un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad abbandonare il campo a metà del primo tempo. Indisponibile per la partita di martedì, è stato sostituito nell’elenco dei convocati dal centrocampista della San Marino Academy Matteo Valli Casadei, protagonista con l’Under 21 nelle due recenti sfide con i pari età di Gibilterra (3-0, 0-0). Come per Amici, Gasperoni, Valentini e Zavoli, un suo eventuale impiego significherebbe debutto assoluto in Nazionale.

Queste le scelte del Commissario Tecnico Roberto Cevoli, che parlerà in conferenza stampa domani alle 18:45. Poco dopo, alle 19:30, è fissato l’allenamento ufficiale dei Titani – sempre al San Marino Stadium.