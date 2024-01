San Marino. Circolava senza assicurazione e con carta di circolazione e targhe false. Condannato in contumacia un cittadino ucraino del 1991

Condannato in contumacia questa mattina dal commissario della Legge avv. Saldarelli, il cittadino ucraino del 1991 ”P.O.” , difeso dall’avvocato d’ufficio avv. Marco Berardi, per il reato di uso di atti falsi ex art. 300 c.p. perché circolava alla guida dei veicolo Renault Master con carta di circolazione contraffatta alla guida di un furgone Renault Master al quale erano applicate targhe contraffatte e perché conduceva detto veicolo sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Il cittadino ucraino è stato condannato con una multa a giorni 20 per complessivi euro 200 per la carta di circolazione contraffatta, a 6 mesi di prigionia per l’applicazione di targhe contraffate al furgone, a 1.000 euro di multa per guida senza assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. E’ stata concessa la sospensione della pena per la prigionia di 6 mesi. L’ucraino è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il commissario Saldarelli ha ordinato anche la confisca del furgone Renault Master già sequestrato.