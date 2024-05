San Marino. Clamoroso! REPUBBLICA FUTURA FINANZIA le sponsorizzazioni di Toc Toc contro il nostro direttore

Vignette diffamatorie nei confronti del direttore del periodico Toc Toc sono state sponsorizzate su Facebook da Repubblica Futura.

Il partito Repubblica Futura, dove alcuni dei suoi esponenti principali risultano coinvolti in conversazioni telefoniche con il Commissario della Legge Alberto Buriani, come riportato nell’informativa della Polizia Giudiziaria di San Marino allegata ad un procedimento contro il medesimo Buriani, ha finanziato le sponsorizzazioni su Facebook delle vignette diffamatorie nei confronti del nostro direttore.

Riteniamo che questo comportamento sia assolutamente inappropriato per un partito che aspira a guidare il paese.

Un partito che ambisce a una posizione di leadership dovrebbe dimostrare integrità, rispetto e responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. Invece le azioni descritte non solo mancano di tali qualità, ma dimostrano anche una mancanza di rispetto per il dibattito civile e per le persone coinvolte.

Crediamo fermamente che tali atteggiamenti non siano compatibili con i principi di buona governance e correttezza che dovrebbero caratterizzare chiunque si proponga di assumere ruoli di responsabilità all’interno delle istituzioni del paese.

Tali affermazioni sono supportate dalle prove che alleghiamo di seguito.