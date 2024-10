San Marino. Clemente XIV. Romano Pontefice, cittadino di San Marino

Ricorrono quest’anno 250 anni dalla morte di papa Clemente XIV Ganganelli (1705-1774) il quale, nel 1759, dopo la sua nomina a cardinale venne iscritto dal Consiglio Principe e Sovrano nella cittadinanza di San Marino. Un riconoscimento di appartenenza che risultò assai gradito al futuro pontefice, anche in ragione del suo legame di amicizia con importanti personaggi della Repubblica e dei natali avuti nella vicina Santarcangelo di Romagna. Un’amicizia che proseguì fino alla morte del papa, facendo segnare uno dei periodi di maggior armonia nei rapporti fra San Marino e lo Stato Pontificio.

La mostra è a cura del dottor Roberto Ganganelli, consulente del MFM, e sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 16.30 presso il Museo del Francobollo e della Moneta, in Piazzetta Garibaldi 5 a San Marino Città, alla presenza dell’Eccellentissima Reggenza e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini.

Con questa esposizione temporanea, che rimarrà aperta al pubblico fino a primavera 2025, la Repubblica di San Marino riscopre Clemente XIV, illustre concittadino che, in un periodo cruciale del XVIII secolo, ha governato la Chiesa cattolica concludendo con successo la riconciliazione di Roma con le grandi potenze europee, favorendo le arti e i musei e ponendo fine, dopo decenni, alla “questione gesuitica”.

Da cardinale come da pontefice Clemente XIV ha sempre mostrato amicizia e un’attenzione affettuosa nei confronti di San Marino, sia cooperando nel dirimere delicate questioni di ingerenza in territorio sammarinese da parte delle autorità laiche ed ecclesiastiche del circondario che in seguito, nei primi anni Settanta del Settecento, promuovendo quella fondamentale “terminazione dei confini” che, di fatto, ha segnato da parte della Santa Sede un’implicita ma definitiva accettazione della sovranità della Repubblica.

Nella mostra Clemente XIV. Romano pontefice, cittadino di San Marino questi e altri episodi, oltre alla vita del Ganganelli e al contesto storico, vengono approfonditi tramite importanti documenti provenienti dall’Archivio di Stato, preziose monete e medaglie papali dell’epoca, libri e stampe nonché attraverso i francobolli, compresi alcuni bozzetti mai esposti prima e realizzati per San Marino nel 2005, in occasione del terzo centenario dalla nascita del papa.

In occasione della mostra sarà anche presentata una cartolina commemorativa a tiratura limitata realizzata dagli Istituti Culturali in collaborazione con la casa editrice Libra Media & Services.