San Marino. Colombini Group alla 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano con i propri marchi: Febal Casa, Colombini Group Contract e Bontempi Casa. Milano, 16-21 aprile 2024

San Marino, 22 marzo 2024. Colombini Group annuncia la partecipazione alla 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dal 16 al 21 aprile a Rho Fiera Milano, con i propri marchi Febal Casa, Colombini Group Contract e Bontempi Casa.

Gli spazi espositivi dei singoli brand si divideranno tra EuroCucina, dove sarà presente Febal Casa e Salone Internazionale del Mobile, con Colombini Group Contract e Bontempi Casa.

In questa edizione, EuroCucina sarà l’evento dove Febal Casa proporrà, in uno spazio espositivo di 850 mq, Padiglione 2 Stand A09-A11-B10, 5 progetti abitativi. Il concept del total living si manifesterà attraverso un’esperienza sensoriale completa, in cui l’architettura degli spazi e la cura della luce, nell’alternanza di soffitti alti e bassi, intessono un dialogo cromatico e materico, rispondendo così all’aspettativa di un pubblico esigente, informato e alla continua ricerca di personalizzazione.

Si apriranno così le porte delle case, ognuna con la sua narrazione: dalla “CASA 01” con i suoi spazi aperti e linee armoniose, alla “CASA 05” che rappresenta l’oasi di una giovane coppia, ogni ambiente è una tela che celebra l’arte dell’abitare con arredi sapientemente scelti per estetica e funzionalità.

Colombini Group Contractal Salone Internazionale del Mobile – Padiglione 3 Stand B15 – presenterà una panoramica di soluzioni di arredo che spaziano dal residenziale al commerciale, agli uffici di moderna concezione, incluse proposte innovative per il co-living e l’ospitalità. Un angolo sarà dedicato all’esperienza multimediale, invitando i visitatori alla scoperta delle soluzioni chiavi in mano e dei progetti personalizzabili.

E in una nuova prestigiosa posizione -Padiglione 18 Stand C01 C03 – Bontempi Casa avrà uno spazio espositivo progettato per esaltare lo spirito della nuova collezione declinato in aree che rappresentano gli ambienti Living della casa, caratterizzati da una palette colori neutra, materiali che evocano il contatto con la natura e che mettono in risalto il prodotto nella sua massima espressione. Bontempi Casa scrive un nuovo capitolo sulla presenza costante alla fiera milanese del design, dove emerge la storica anima del brand che dialoga con coerente linguaggio scenico con la nuova collezione, creata con la collaborazione di designer e architetti di fama internazionale e caratterizzata da un’appassionata ricerca stilistica. I nuovi prodotti, gli upgrade di collezione e i best seller mettono al centro un’idea di bellezza non ostentata e di un lusso elegante e discreto, per godere di un benessere abitativo da vivere pienamente.

Colombini Group si conferma così non solo come presenza storica ma come interprete dell’evoluzione del design, creando spazi che trascendono la funzionalità per diventare esperienze di vita, di bellezza, e di ispirazione senza tempo.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.