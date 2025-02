San Marino. Colony Viaggi presenta: Viaggio in Giappone “Nel Cuore del Giappone” – 30 settembre-9 ottobre 2025.

Sei pronto a scoprire il fascino senza tempo del Giappone in un tour esclusivo organizzato da Colony Viaggi? Dopo il successo del primo gruppo di maggio, ora sold out, ti invitiamo a vivere un’esperienza indimenticabile con il nuovo gruppo in partenza dal 30 settembre al 9 ottobre 2025.

Immergiti in un viaggio che unisce tradizione e modernità, con un itinerario studiato per mostrarti i tesori più autentici del Paese del Sol Levante. Con un accompagnatore dedicato e guide esperte, esplorerai le meraviglie di Tokyo, Kyoto, Nara e Osaka, vivendo il Giappone come mai prima d’ora.

Itinerario dettagliato del viaggio

– 30 Settembre: Partenza da San Marino e arrivo a Tokyo. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento con pullman privato in hotel. Tempo libero per iniziare a scoprire la città. Pernottamento.

– 1 Ottobre: Intera giornata dedicata alla scoperta di Tokyo con mezzi pubblici. Visita al Santuario Meiji, l’incrocio di Shibuya e il quartiere Omotesando, centro della moda giapponese. Pranzo incluso durante la visita. Cena libera. Pernottamento.

– 3 Ottobre: Visita guidata di Tokyo, con tappe alla Piazza del Palazzo Imperiale, al quartiere di Ginza e Asakusa, al Tempio Senso-ji e alla Nakamise Dori. Inclusa la salita al Tokyo Skytree. Pranzo incluso. Cena libera. Pernottamento.

– 5 Ottobre: Partenza per Kyoto in treno superveloce Shinkansen. Visita della città, con tappe al Castello di Nijo, al Tempio Sanjusangendo Hall e al Fushimi Inari Taisha. Pranzo incluso. Cena libera. Pernottamento.

– 6 Ottobre: Giornata dedicata alla scoperta di Kyoto. Visita di Arashiyama, con la sua foresta di bambù, il ponte Togetsukyo e il Tempio Kinkakuji. Pranzo incluso. Cena libera. Pernottamento.

– 7 Ottobre: Escursione a Nara, con visita al Tempio Todai-ji, al Grande Buddha e al Parco dei Cervi. Trasferimento a Osaka e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.

– 8 Ottobre: Visita di Osaka, con il suo Castello, il quartiere di Dotomburi e l’Umeda Sky Building. Pranzo incluso. Cena libera. Pernottamento.

– 9 Ottobre: Mattinata libera a Osaka. Trasferimento all’Expo 2025 di Osaka per una visita. Successivamente, partenza per l’aeroporto Kansai e rientro a San Marino.

Un viaggio all-inclusive in Giappone

La quota di partecipazione di 4.535,00 € comprende:

– Volo Emirates con franchigia bagaglio.

– Pernottamenti in hotel 3 stelle Superior.

– Trasferimenti privati e biglietto del treno superveloce Shinkansen.

– Visite guidate ed escursioni in italiano, con ingressi inclusi.

– Assicurazione medica e annullamento viaggio.

– Accompagnatore Colony Viaggi per tutta la durata del viaggio (minimo 20 partecipanti).

(Le escursioni facoltative e le polizze integrative possono essere aggiunte su richiesta.)

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per scoprire il Giappone in autunno, una delle stagioni più suggestive e affascinanti! Le tariffe sono limitate, affrettati a prenotare il tuo posto con Colony Viaggi.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

COLONY VIAGGI

Centro Commerciale Atlante, 3° Piano, Serravalle, San Marino

0549.908590 – preventivi@colony.sm – www.colony.sm