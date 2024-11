San Marino. Colony Viaggi presenta: Viaggio in Giappone “Orizzonti Giapponesi” – 1-11 Maggio 2025

Sei pronto a scoprire il fascino senza tempo del Giappone in un tour esclusivo organizzato da Colony Viaggi? Dal 1° all’11 maggio 2025, immergiti in un’esperienza unica tra tradizione e modernità, visitando alcune delle città più iconiche del Paese del Sol Levante, con un accompagnatore dedicato e guide esperte che ti mostreranno i tesori nascosti di Osaka, Kyoto e Tokyo.

Itinerario dettagliato del viaggio

1 Maggio: Partenza da San Marino e arrivo a Osaka. Dopo il check-in, tempo libero per esplorare la città o visitare l’Expo in occasione del San Marino National Day .

. 3 Maggio: Giornata dedicata all’Expo, in onore della nostra Repubblica.

4 Maggio: Trasferimento a Kyoto, capitale culturale del Giappone, dove visiterai luoghi iconici come il tempio Kinkakuji e la Bamboo Forest.

6 Maggio: Escursione a Uji, famosa per la cerimonia del tè e il maestoso tempio Byodoin.

8 Maggio: Arrivo a Tokyo, cuore pulsante del Giappone. Visita del tempio Sensoji e dell’incrocio di Shibuya, tra i luoghi più fotografati al mondo.

10 Maggio: Ultima tappa del viaggio con visita al mercato Tsukiji e ai giardini Hamarikyu, prima del rientro a San Marino.

Un viaggio all-inclusive in Giappone

La quota di partecipazione di 4.250,00 € comprende voli, pernottamenti in hotel 4 stelle, visite guidate, ingressi, trasferimenti e assicurazione. È possibile aggiungere una polizza integrativa per coperture mediche maggiori.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile in una delle destinazioni più affascinanti del mondo. Le tariffe sono limitate, affrettati a prenotare il tuo posto con Colony Viaggi!