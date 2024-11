San Marino. Comitati Fair Play e De Coubertin San Marino a Milano “Sport Movies & tv 2024”

Si è svolta a Milano Martedì 5 novembre 2024 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia la Cerimonia di Apertura e Premiazioni di “ SPORT MOVIES & tv 2024 – 42nd Milano International FICTS Fest “ (5-9 novembre 2024) è la Finale di 20 Festival nei 5 Continenti del World FICTS Challenge del Campionato Mondiale di Televisione, Cinema, Cultura e Comunicazione Sportiva sotto lo slogan “ FICTS è Cultura attraverso lo sport Emozione Olimpica,” con la presenza del Presidente Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) Gian Battista Silvagni e del Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) Maria Rita Morganti su invito personale del Prof. Franco Ascani Presidente Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS) a cui aderiscono 130 Paesi compreso San Marino e Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO; un evento di cinque giorni a caratura mondiale per celebrare la passione per lo sport e il cinema in collaborazione con la Regione Lombardia e la Fondazione Milano Cortina 2026.

Per l’occasione i Presidenti del CNSFP e CSPC hanno conferito ufficialmente al Presidente FICTS Prof. Franco Ascani il “ San Marino International Fair Play Passport “ a suggello dell’Amicizia e collaborazione con la FICTS.

Alla Cerimonia di Apertura tante le personalità presenti con il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana, medagliati di Parigi Alice Bellandi, Marta Maggetti, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Roberto Vecchioni e altri illustri personaggi del mondo sportivo, società civile, autorità Istituzionali, militari e prestigiosi ospiti nazionali e internazionali.

In foto i Presidenti Silvagni, Morganti con il Presidente Ascani e l’Oro olimpico Paris 2024 Marta Maggetti.

