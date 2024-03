San Marino. COMITATI FAIR PLAY e DE COUBERTIN SAN MARINO PER 8 MARZO 2024 FESTA DELLA DONNA

La mimosa è un fiore che riesce a crescere, nonostante la sua fragilità apparente, anche su terreni difficili . Non un fiore, ma tanti, tanti piccoli fiori , tutti insieme, in un unico ramo, a ricordare la bellezza , l’unione e la forza delle donne, nel portare avanti, tutte insieme, la consapevolezza di sé e del proprio ruolo nel mondo. Perfetto per rappresentare la figura della donna!

Ma la festa della donna non è solo l’occasione di offrire un rametto di mimosa gialla, morbida e profumata. L’8 marzo è’ anche il momento di celebrare tutte le conquiste delle donne, fatte nell’ultimo secolo, ma anche di ricordare che c’è ancora molta strada da fare.

I principi del Fair Play, ci rammentano che basterebbe

” ricordarsi che siamo parte di un gruppo ed è questo che ci dà forza”

“ basterebbe includere tutti nella partita della vita, per far si che ognuno possa fare la sua parte ”

“ basterebbe non barare e non imporsi sugli altri in maniera scorretta”

Tutto questo è anche una questione maschile ed è una questione aperta, dal momento che il grado di civiltà in ogni società si misura sulla la libertà e dignità delle donne.

“Quanto più libere saranno le donne, tanto più lo saranno gli uomini.

Perché chi rende schiavo è a sua volta schiavo”

Il CNSFP ed il CSPC dedicano questo 8 marzo alle donne che, in ogni parte del mondo, lottano per la loro libertà e dignità.

A tutte loro il nostro rispetto “ viva le donne!!!”.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC