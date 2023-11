San Marino. Comitato civico ex Tiro a volo su Conferenza Turismo sostenibile

Parole e fatti. Riteniamo positiva l’attenzione al turismo accessibile e sostenibile mostrata dalla Segreteria al Turismo con un’apposita conferenza internazionale ora in svolgimento, ma se lo scopo è definire le linee guida per un turismo in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 allora il governo, per la coerenza tra parole e fatti, dovrebbe attuare un ripensamento sulla decisione di dare in concessione ad Alpitour l’area dell’ex Tiro a volo. L’Agenda 2030 pone l’accento sul rispetto delle comunità locali. Il turismo sostenibile è innanzitutto rispettoso delle comunità locali, del patrimonio artistico e culturale e dell’ambiente; è quindi incompatibile con l’accaparramento di beni e spazi pubblici messo in atto dal governo. Il turismo sostenibile dovrebbe accrescere il benessere della popolazione locale eppure sottraendo l’area dell’ex Tiro a volo alla fruizione pubblica il governo ne trascura innanzitutto il valore sociale. Il benessere non è solo ricaduta economica, va valutato anche in termini di salute pubblica e relazioni sociali. In governo non ha finora minimamente considerato le connessioni dirette e gli effetti positivi sulla salute fisica e mentale della popolazione quando può disporre nelle proprie vicinanze di ambienti naturali fruibili ben conservati, di zone verdi e di spazi di aggregazione sociale. L’agenda 2030 ritiene inoltre fondamentale salvaguardare il patrimonio naturale e allora concedere in concessione terreno pubblico per edificarvi una struttura alberghiera di lusso senza porre il vincolo del mantenimento dell’attuale volume edificabile fa temere il disboscamento parziale o totale del querceto antistante l’ex Tiro a volo. Lo stabile dell’ex Tiro a volo, progettato da Gino Zani negli anni ‘20, va risistemato e reso – ancor più di quanto non sia ora- uno spazio polifunzionale per le esigenze associative, ricreative e culturali di tutta la popolazione, anziani e giovani in primis, ma anche aperto ad un turismo che sia in rapporto costruttivo con le comunità e che vuole essere rispettoso del territorio che visita.

Comitato civico per la difesa dell’ex Tiro a volo