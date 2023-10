San Marino. COMITATO FAIR PLAY I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Le attività istituzionali e iniziative del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) sono sempre con continuità nell’agenda della propria programmazione anche in relazione alla rete di contatti che ha in essere con le più diverse Organizzazioni internazionali; il prossimo mese di novembre 2023 il CNSFP sarà impegnato su più fronti con gli appuntamenti:

– Borgo Maggiore 27 novembre Inaugurazione Panchina Rossa ” Giornata Internazionale contro la Violenza sulle DONNE”

Nel frattempo è già in fase di preparazione ed organizzazione la prossima “ 7 edizione della Giornata Mondiale Fair Play 2024 “ in programma a San Marino per il giorno 7 settembre 2024, un evento che sta riscuotendo sempre più positivi apprezzamenti e condivisioni per il buon profilo etico culturale che rappresenta, ispirato ai valori fondanti dello Sport e ai sani principi universali del concetto del Fair Play, in ossequio alle linee guida delle proprie Organizzazioni Internazionali European Fair Play Movement (EFPM) e Comitato Internazionale Fair Play (CIFP); dove la Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie previste dei Premi Fair Play sono sempre l’apice della manifestazione che premia coloro che si sono distinti in maniera corretta ed esemplare nello Sport e nella Vita. Al momento stanno già pervenendo al CNSFP le prime segnalazioni della Nomination 2024.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP