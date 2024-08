San Marino. Comitato Paralimpico Sammarinese risponde ad Augusto Michelotti

Riceviamo e pubblichiamo

In merito al comunicato stampa del Sig.Augusto Michelotti vogliamo precisare quanto segue:

– Vorrei che ci facesse notare dove secondo lui la nostra risposta al comunicato stampa di Attivamente è stata maleducata

Ci dispiace di aver urtato la sensibilità del Sig.Michelotti o di qualsiasi altro lettore, ma sono anni che riceviamo attacchi ingiustificati da una associazione che concretamente non ha mai fatto nulla per lo sport paralimpico e che ridicolizza il Comitato Paralimpico Sammarinese.

Ci teniamo a precisare che il Comitato Paralimpico Sammarinese non è un club privato, chiunque lo desideri si può tesserare e candidare per le cariche elettive: chiunque può rimboccarsi le maniche e lavorare per lo sviluppo dello sport paralimpico.

Probabilmente è molto più semplice uscirsene ogni quattro anni (sembra che esistano solo le Paralimpiadi !?), con sparate varie sui media e sui social riempiendosi la bocca con sentenze che chiamano in causa l’amore per la propria patria, la bandiera, la fratellanza, la commiserazione per il ” povero disabile “, queste si che sono totali mancanze di educazione e di rispetto, tutto questo è veramente squallido e vergognoso.

Ci chiediamo se chi scrive questi articoli diffamatori pensa di dare una mano al Comitato Paralimpico Sammarinese per la promozione e lo sviluppo dello sport ( dato che veniamo anche accusati di :”non aver fatto e di non fare abbastanza”) oppure preferisce stare alla finestra, o peggio, fregarsene per tutto il resto del quadriennio, per poi uscirsene con frasi ad effetto per destare l’ opinione pubblica che fino a quel momento non era interessata a queste vicende ?

Sinceramente siamo stanchi di leggere questi comunicati stampa senza senso scritti al solo scopo di insultare ed offendere, viviamo tutti a San Marino, non ci sembra che ci siano delle distanze insormontabili, se il Sig.Michelotti o qualsiasi altro lettore ha necessità di chiarimenti in merito ci può contattare saremmo ben lieti di confutare ogni dubbio personalmente.

I nostri recapiti sono disponibili sul nostro sito online www.paralympic.com

Comitato Paralimpico Sammarinese