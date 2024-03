San Marino. Comitato Paralimpico Sammarinese: risposta al comunicato del 07.03.24 del Sig.Ruggero Enrico Marchetti

In risposta al comunicato stampa del 07.03.24 del Sig.Ruggero Enrico Marchetti ribadiamo (quanto già detto più volte ) che, come previsto dal Regolamento del Comitato Paralimpico Internazionale, i singoli atleti non possono essere tesserati direttamente al Comitato Paralimpico Sammarinese ma si devono tesserare alla Federazione di pertinenza.

Sarà poi la Federazione che dovrà provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo con il Comitato Paralimpico Sammarinese per poter accedere alle gare paralimpiche internazionali.