San Marino. Comites: “Auguriamo un proficuo lavoro ai nuovi Capitani Reggenti, custodi della più alta forma di democrazia e libertà”

Il prossimo 1° Ottobre inizierà ufficialmente il nuovo semestre Reggenziale, a seguito dell’elezione di Sua Eccellenza Francesca Civerchia e Sua Eccellenza Dalibor Riccardi da parte del Consiglio Grande e Generale. “Come italiani residenti nella Repubblica di San Marino”, annuncia il Presidente del Comites, Alessandro Amadei, “desideriamo innanzitutto ringraziare e complimentarci con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in scadenza di mandato, Sua Eccellenza Alessandro Rossi e Sua Eccellenza Milena Gasperoni, per il lavoro svolto. Ai nuovi Eccellentissimi Capitani Reggenti auguriamo un altrettanto proficuo lavoro, certi di poter confidare nelle loro capacità di ascolto e nella loro vicinanza alla popolazione. I Capitani Reggenti, infatti, non solo rappresentano lo Stato di San Marino, e quindi tutti coloro che ne fanno parte, ma sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica e come tali vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità dell’attività di questi ai principi sanciti nella dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti. Auspichiamo dunque che, di fronte alle straordinarie sfide che l’attualità e l’imminente firma dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea pongono a tutta la Repubblica di San Marino, traggano forza, coraggio e determinazione dal sostegno di tutta la nostra comunità, che senza dubbio alcuno considera l’Eccellentissima Reggenza come rappresentante e al tempo stesso custode della più alta forma di democrazia e libertà” – conclude Amadei.

Comites San Marino