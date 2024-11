San Marino. Comites: Grande partecipazione all’incontro pubblico con il candidato alle elezioni regionali Giorgio Pruccoli

Grande partecipazione venerdì scorso all’incontro pubblico con Giorgio Pruccoli, candidato nelle fila di Forza Italia alle prossime elezioni regionali al Bar L’insolito Posto di Serravalle. In tale occasione Pruccoli ex Sindaco di Verucchio ed ex consigliere regionale accompagnato da Lino Zucchi, Presidente della sede territoriale di Pesaro – Urbino di Conflavoro PMI ha incontrato i frontalieri, i cittadini italiani residenti e gli amici sammarinesi.

Ad aprire il dibattito è stato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei che ha lanciato un appello al voto alle prossime elezioni regionali. L’esercizio di voto è un principio fondamentale della democrazia che garantisce a tutti i cittadini di partecipare attivamente alla vita politica del Paese e di esprimere la propria opinione.

“La disaffezione nei confronti della politica – ha dichiarato Amadei – non può e non deve vincere sul diritto di ciascuno di scegliere la propria guida istituzionale che determinerà le regole, i servizi e la qualità della loro vita per i prossimi anni”.

Dello stesso tenore l’intervento di Giorgio Pruccoli, il quale dopo avere illustrato l’azione politica svolta nelle istituzioni regionali e che nel 2018 ha portato all’approvazione in commissione Affari generali e istituzionali dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna di una risoluzione di sostegno ai due progetti di legge di iniziativa popolare presentati dal Comites San Marino in tema di doppia cittadinanza e diritto di elettorato attivo e passivo a favore dei cittadini italiani residenti, ha sottolineato il dovere della politica e delle istituzioni di ascoltare i cittadini e di cogliere le straordinarie opportunità che la loro partecipazione attiva può creare.

Il confronto è stato aperto e costruttivo con un alto livello di coinvolgimento e interesse da parte del pubblico. Particolarmente apprezzati gli interventi di Gianni Ricciardi, referente di San Marino della Fondazione Caponnetto, Vittorio Brigliadori ex Capitano di Castello di Serravalle ed ex membro del Consiglio Grande e Generale, Stefano Ercolani ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asset Banca, Fausta D’Ippolito rappresentante dei Frontalieri e Maurizio Forno ex militante di Italia Viva.

Al termine dell’incontro Marina Rossi, membro dell’esecutivo del Comites San Marino ha svelato in anteprima la data dell’evento letterario organizzato dal Comitato degli italiani all’estero il prossimo 23 novembre presso lo spazio espositivo Carlo Biagioli a Domagnano dal titolo “ Diario di Margot”.

Ufficio stampa Giorgio Pruccoli

Comites San Marino