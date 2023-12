San Marino. Comma Comunicazioni 13.12.23. Cons. Santi (Rete): ”Tutti diciamo che l’Europa è meravigliosa e che ci siano delle oppurtunità. Quali sono? non lo sappiamo. Bisogna fare chiarezza”

Nel dibattito in corso a San Marino sull’accordo di associazione con l’Unione Europea, Santi ha espresso un messaggio di cautela ottimista. Pur riconoscendo la positività dell’accordo, frutto di anni di trattative tra tutte le forze politiche, ha sottolineato che il vero lavoro inizia adesso: informare i cittadini in modo completo e trasparente.

Santi ha enfatizzato che la paura e le preoccupazioni dei cittadini derivano spesso dalla mancanza di conoscenza. Ha paragonato l’atmosfera attuale a quella dell’ultimo giorno di scuola, con un invito a “sciogliere le briglie” e a procedere con maggiore apertura e trasparenza.

Ha espresso preoccupazioni sulle recenti azioni del governo, come la cartolarizzazione, che a suo avviso non sono state gestite ottimalmente. Analogamente, ha criticato il governo per non aver pubblicato dettagli chiave sull’accordo, lasciando i cittadini all’oscuro delle opportunità e dei benefici specifici che l’Europa potrebbe offrire.

Santi ha ribadito che, sebbene il movimento Rete abbia sempre sostenuto l’accordo di associazione fin dal 2013, è essenziale che i contenuti dell’accordo siano resi noti prima di procedere alla firma. Ha sottolineato che l’accordo deve essere spiegato in modo chiaro, con una manifestazione trasparente delle condizioni trattate.

Santi ha infine affermato che, pur apprezzando l’accordo, non è sufficiente dichiarare che le cose siano state fatte; è necessario agire con efficacia e trasparenza. Ha anche sottolineato che non bisogna temere la possibilità di un referendum, ma anzi accoglierlo come un’opportunità di coinvolgimento e di espressione democratica da parte dei cittadini.

S.e.&o. /ms