San Marino. Comma Comunicazioni – CGG 13.12.23. Cons. Morganti (Libera) sul Referendum sull’associazione: ”Ok ma solo dopo adeguata informazione della cittadinanza”

Comma Comunicazioni del 13.12.23 del Consiglio Grande e Generale di San Marino, il consigliere Morganti, Libera, ha espresso la sua visione riguardo al referendum proposto sull’accordo di associazione con l’Unione Europea. Giuseppe Morganti ha sottolineato l’importanza di un’adeguata informazione alla cittadinanza prima di procedere con il referendum, ma non si è detto contrario.

Morganti ha evidenziato che l’accordo rappresenta un traguardo significativo per la Repubblica di San Marino, offrendo una prospettiva di speranza e rispetto verso il continente europeo. Ha ricordato che si tratta del frutto di un lavoro lungo e meticoloso, iniziato anni fa, che ha già portato a numerosi risultati.

Secondo Morganti, ora inizia la fase più ardua: comprendere come adeguare lo stato sammarinese alle realtà europea, con particolare attenzione alla Pubblica Amministrazione e al mondo delle imprese. Ha sottolineato che l’accordo non è solo di natura economica, ma tocca anche aspetti culturali e sociali, rendendo essenziale un impegno per integrare pienamente San Marino nella realtà europea.(…)

S.e.o. /ms